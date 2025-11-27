Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altında fırtına dindi! Gram altın için yeni tahmin! İşte 27 Kasım piyasalarda son rakamlar...
Giriş Tarihi: 27.11.2025 07:47

Son dakika altın haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararına yönelik FOMC üyelerinden gelen 'güvercin' tondaki açıklamalarla yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, Powell'ın yerine gelecek adayların beklentisiyle duruldu. Psikolojikj seviyeden uzaklaşan ons altın 4.140 dolar seviyesinde denge arayışına girdi. Gram altın ise 5.700 TL sınırında fiyatlanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yeni yıl için rekor tahminler de geldi. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 25 Kasım piyasalarda son durum...

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Altın fiyatları sert düşüşün ardından Fed'in bir sonraki FOMC toplantısında faiz kararına yönelik indirim beklentilerinin yükselmesiyle zirve yolculuğuna başladı.

Geçtiğimiz haftayı psikolojik seviye olan 4.000 dolar seviyesine yakın bir konumda kapatan altın, güvercin tondaki açıklamalarla hızla 4.150 dolar bandına yükseldi. Gram altın ise 5.700 TL'yi buldu. Altın fiyatları şimdi 6 ay sonra görevi dolacak olan Fed Başkanı Powell'ın yerine gelecek aday beklentileriyle denge arayışına girdi. İşte ayrıntılar...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftaya 4.066 dolardan başlangıç yapan ons altın 4.100 dolar bandını hızla aşarak 4173.46 dolara kadar yükseldi. Denge arayışna giren ons altın yeni günde 4147 dolardan fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN ATAĞA GEÇTİ

Güçlü doların desteğini alan gram altın, ons altındaki hareketlilik ile 5.700 TL'yi zorlamaya başladı. Hafta içinde en yüksek 5696 TL'yi gören sarı metal, yeni günde 5659 TL'den fiyatlanıyor.

FİZİKİ TARAFTA SON DURUM

Altın fiyatlarında ekran ile piyasa arasındaki satış makası 140 TL'ye inmiş durumda. Spot piyasada 5.660 TL olan gram altın Kapalıçarşı piyasasında 5.800 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN REKOR TAHMİN

Dünyaca ünlü ABD'li finans devi Bank of America, sarı metal için daha önce duyulmamış bir rakama işaret etti. Banka, altın fiyatının 5 bin doları görebileceğini açıkladı.

Deutsche Bank, ise 2027'de ortalama 5.150 dolar seviyesinde bir fiyatlama beklediğini belirtti.

Yapılan hesaplamalara göre böyle bir durumda gram altın 7 bin TL'ye dayanacak. Ons altın 5.000 dolara ulaşırsa, mevcut dolar kuru (42,4665 TL) ile gram altın fiyatı yaklaşık 6.818 TL olacak.

Gram altın dolar;

43 TL olursa 6.912,40 TL'ye
44 TL olursa 7.073 TL'ye
45 TL olursa 7.233 TL'ye
46 TL olursa 7.394 TL'ye ulaşacak.

İşte 27 Kasım güncel altın fiyatları...

Gram Altın: Alış: 5.662,42 Satış: 5.663,20

Çeyrek Altın: Alış: 9.394,00 Satış: 9.476,00

Yarım Altın: Alış: 18.787,00 Satış: 18.951,00

Tam Altın: Alış: 37.459,00 Satış: 37.752,00

Cumhuriyet Altını: Alış: 38.313,00 Satış: 38.893,00

Ata Altını: Alış: 38.468,00 Satış: 38.754,00

Ons Altın: Alış: 4.145,42 Satış: 4.146,00

Has Altın: Alış: 5.662,42 Satış: 5.663,20

22 Ayar Bilezik: Alış: 5.242,25 Satış: 5.486,07

18 Ayar Altın: Alış: 4.216,32 Satış: 4.221,41

14 Ayar Altın: Alış: 3.167,27 Satış: 4.267,35

Gremse Altın: Alış: 92.412,38 Satış: 94.548,13