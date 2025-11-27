Altında fırtına dindi! Gram altın için yeni tahmin! İşte 27 Kasım piyasalarda son rakamlar...

ALTIN FİYATLARI İÇİN REKOR TAHMİN

Dünyaca ünlü ABD'li finans devi Bank of America, sarı metal için daha önce duyulmamış bir rakama işaret etti. Banka, altın fiyatının 5 bin doları görebileceğini açıkladı.

Deutsche Bank, ise 2027'de ortalama 5.150 dolar seviyesinde bir fiyatlama beklediğini belirtti.

Yapılan hesaplamalara göre böyle bir durumda gram altın 7 bin TL'ye dayanacak. Ons altın 5.000 dolara ulaşırsa, mevcut dolar kuru (42,4665 TL) ile gram altın fiyatı yaklaşık 6.818 TL olacak.

Gram altın dolar;

43 TL olursa 6.912,40 TL'ye

44 TL olursa 7.073 TL'ye

45 TL olursa 7.233 TL'ye

46 TL olursa 7.394 TL'ye ulaşacak.