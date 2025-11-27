Giriş Tarihi: 27.11.2025 07:47
Altında fırtına dindi! Gram altın için yeni tahmin! İşte 27 Kasım piyasalarda son rakamlar...
Son dakika altın haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayı faiz kararına yönelik FOMC üyelerinden gelen 'güvercin' tondaki açıklamalarla yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, Powell'ın yerine gelecek adayların beklentisiyle duruldu. Psikolojikj seviyeden uzaklaşan ons altın 4.140 dolar seviyesinde denge arayışına girdi. Gram altın ise 5.700 TL sınırında fiyatlanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yeni yıl için rekor tahminler de geldi. Peki gram altın bugün ne kadar? Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? İşte 25 Kasım piyasalarda son durum...