Giriş Tarihi: 03.11.2025 17:06
Altında ralli bitmedi, yeni rekorlar kapıda! Küresel devlerden 2026 altın fiyatları için peş peşe tahmin
Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Fed'in faiz indirimine rağmen beklenen atağı gerçekleştiremedi. Powell'ın Aralık ayı için temkinli sözleri altın fiyatlarını durgunluğa sürükledi. Ons altın 4.000 dolar eşiğinde dalgalanırken, gram altın ise 5.400 TL'den fiyatlanıyor. Peki altında ralli bitti mi? Yeni zirveler yaşanacak mı? Küresel bankacılık devleri 2026 için peş peşe tahminlerini açıkladı. Bank of America, HSBC, JPMorgan ve Morgan Stanley 2026 için rekor seviyeye işaret etti.