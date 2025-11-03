Altında ralli bitmedi, yeni rekorlar kapıda! Küresel devlerden 2026 altın fiyatları için peş peşe tahmin

ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ BASKI SÜREBİLİR

Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.

Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.