Altında ralli bitmedi, yeni rekorlar kapıda! Küresel devlerden 2026 altın fiyatları için peş peşe tahmin

Giriş Tarihi: 03.11.2025 17:06

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Fed'in faiz indirimine rağmen beklenen atağı gerçekleştiremedi. Powell'ın Aralık ayı için temkinli sözleri altın fiyatlarını durgunluğa sürükledi. Ons altın 4.000 dolar eşiğinde dalgalanırken, gram altın ise 5.400 TL'den fiyatlanıyor. Peki altında ralli bitti mi? Yeni zirveler yaşanacak mı? Küresel bankacılık devleri 2026 için peş peşe tahminlerini açıkladı. Bank of America, HSBC, JPMorgan ve Morgan Stanley 2026 için rekor seviyeye işaret etti.

Trump-Xi görüşmesi ve Fed'in faiz kararı sonrasında dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları, Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla yön arayışına devam ediyor. Yeni haftaya 4.000 doların üstünde başlayan ons altnı öğle saatlerinde kritik seviyenin altına inse de kısa sürede toparlanarak yeniden yükseldi.

Gram altın ise 5.400 TL'nin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı, rekor seviyelerin ardından yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği konusunda oldukça meraklı bir bekleyişte. Dev yatırım kurumları altın fiyatlarının 2026 yılında seyri için beklentilerini paylaştı.

BOFA HEM ALTIN HEM GÜMÜŞTEN UMUTLU

Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artıran banka altının 5.000 dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA, 2026 için ortalama altın fiyatını 4.400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak korudu.

ALTIN 2026 BAŞINDA 5.000 DOLARI GÖREBİLİR

Altın için bir diğer tahmin ise HSBC'den geldi. HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5.000 dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü.

Banka, kısa vadede bir miktar oynaklık beklediğini ancak risk iştahındaki artışların altına destek sağlayacağını belirtti.

Banka, yüksek altın fiyatlarının perakendeci satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer kazançlarının kâr marjları üzerindeki olası etkileri dengeleyebileceğini ekledi.

ALTINDA AŞAĞI YÖNLÜ BASKI SÜREBİLİR

Morgan Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4.500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Banka, bu tahminini özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımlarına dayandırdı.

Morgan Stanley, "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" değerlendirmesinde bulundu.

Banka, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF'lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor. Mücevher talebinin de istikrarlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Ancak Morgan Stanley, fiyat oynaklığının artması veya merkez bankalarının rezerv azaltma kararı gibi risklerin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.

YATIRIMCININ ALTINA İLGİSİ YÜZDE 110 ARTACAK

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların altına olan ilgisinin önümüzdeki üç yıl içinde fiyatları yüzde 110 artırabileceğini öngörüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki ekip, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yöneldiğini belirtti.

JPMorgan'a göre, bankacılık dışı yatırımcıların altına ayırdığı pay şu anda toplam varlıklarının yüzde 2,6'sına denk geliyor. Eğer yatırımcılar uzun vadeli tahviller yerine altını riskten korunma aracı olarak kullanmaya devam ederse, bu oranın yüzde 4,6'ya çıkabileceği ve fiyatların buna paralel şekilde yaklaşık iki kat artabileceği hesaplanıyor.

GOLDMAN 4900 DOLAR HEDEFİNİ KORUDU

Goldman Sachs da altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4.900 dolar olarak koruyor ve merkez bankaları ile kurumsal yatırımcı talebinden kaynaklanan yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtiyor.

SOCİETE YIL SONUNDA 5.000 DOLARI BEKLİYOR

Societe Generale, ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5.000 dolara ulaşmasını bekliyor.