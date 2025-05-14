Giriş Tarihi: 14.05.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
22:12
Altında sert düşüş! Gramda dip fiyat için o tarih verildi yatırımcıya çarpıcı uyarı
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz aylarda jeopolitik gerilimler sebebiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ülkeler arasındaki pozitif gelişmeler sonrası sert düştü. ABD enflasyon rakamlarının ardından değer kaybeden ons altın, bugün de düşüşünü sürdürerek yüzde 2,1'in üzerinde geriledi. 3200 dolar eşiğinin altına inen ons fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Gram altın da bu gelişmelerin etkisiyle 4 bin TL'nin altına sarktı. Öte yandan uzmanlardan gram altın için dip fiyat verildi. Altın almak isteyen yatırımcılara da tarih veren uzmanlar yeni rekorlar için de çarpıcı tahminlerde bulundu. Peki gram altın ne zaman 6 bin lira olacak? Hangi seviyeden altın alınır? Altın fiyatları daha düşecek mi? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...