Ankara İzmir arası seyahat süresi 3,5 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: 11,5 milyon vatandaş doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nin son durumu yerinde inceledi. Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, demiryollarının ise bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biri olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2002 yılından bu yana demiryollarımızı bir devlet politikası olarak ele aldık ve Ülkemizin dört bir yanını modern, hızlı ve güvenli demiryolu ağlarıyla donattık. Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik."

2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan Türkiye'nin demiryolu uzunluğuna 2025 yılı itibariyle, 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre eklediklerini belirten Bakan Uraloğlu, demiryolu ağı uzunluğunu yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttiklerini kaydetti.

"ÇELİK RAYLARLA ÖRÜLMÜŞ BİR GELECEĞİ İNŞA ETMEK İÇİN YENİ PROJELERLE KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolları Hattı gibi vizyon projelerle, Türkiye'yi Asya'dan Avrupa'ya uzanan demiryolu ağı ile merkez yaptıklarına dikkati çekti. Uraloğlu, "Hayata geçirdiğimiz bu iki proaktif projeyle demiryolu taşımacılığı alanında ülkemizin doğu-batı yönlü uluslararası yük hareketlerinde üstlendiği kritik rol ülkemizin lojistik gücüne güç katıyor." diye konuştu.

Çin'in Chongqing ve Chengdu şehirlerinden yola çıkan iki trenin toplam 98 konteynerlik yükleriyle Halkalı İstasyonundan başarılı operasyonlarla Avrupa'ya devam ettiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın demiryolları için çizdiği büyük vizyonun ışığında, çelik raylarla örülmüş bir geleceği inşa etmek için yeni projelerle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Haziran ayında Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçen 120 kilometrelik Kırıkkale - Çorum hattının temelini atarak, bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Zengezur Koridoru kapsamında ise Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu bağlantısı kuracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi için 2,4 milyar avroluk dış finansmanı temin ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yeni projeleri hayata geçirirken bir yandan da Karaman-Ulukışla, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri ve bizleri bir araya getiren Ankara-İzmir Hızlı Tren Hatları gibi çok önemli demiryolu projelerinin yapımlarına devam ediyoruz. Türkiye'nin lojistik gücünü artırmaya, rekabetçiliğimizi ve verimliliğimizi yükseltecek altyapı projelerini hayata geçirmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz."