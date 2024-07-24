Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
12:04
Araç sahiplerine büyük kolaylık! E-Devlet'ten görüntülenebilecek...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, yürürlüğe giren uygulamayla sigortalı ve hak sahiplerinin, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebildiklerini belirterek sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama ile eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlanacağını bildirdi.