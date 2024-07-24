Araç sahiplerine büyük kolaylık! E-Devlet’ten görüntülenebilecek...

UYGULAMA SİGORTALILARIN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA HİZMET EDECEK

Yeni bir uygulamanın söz konusu uygulamanın devamı olarak yürürlüğe konulduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet uygulaması üzerinden, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama, eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak."