ASELSAN’dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak

SADECE ASELSAN KULLANABİLİR

Görgün, bunu tespit etme, sonrasında tedavisiyle ilgili malzeme, boya geliştirme konusunda destek olabilecek, sadece ASELSAN içinde kullanılabilen RAPID isimli yazılımı geliştirdiklerini söyledi. Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yazılımla radar soğurmaya ihtiyaç duyulan platformların, uçaksa kanadı, mühimmatı ile ilgili bir kısmı, burnu, kuyruğu olabilir, onun analizini yapıp radarda görünmesinin en çok engellenmesi gereken kısmı nedir, bunun analizini yapabiliyoruz. Yerli ve milli, mühendislerimizin geliştirdiği, geliştirmeye de devam ettiği, yetenek kazandırdığı bir yazılımımız var.