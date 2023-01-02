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Haberler Galeri ASELSAN'dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak
Giriş Tarihi: 02.01.2023 17:29 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 17:29

ASELSAN'dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak

ASELSAN tarafından geliştirilen radar soğurucu malzemenin insansız hava aracının saçılım merkezlerine uygulanmasıyla radar kesit alanı değeri binde birine düşürülebildi.

ASELSAN’dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, radar soğurucu teknolojiler ve düşük görünürlük konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASELSAN’dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak

"RADAR SOĞURMA"NIN FARKI

"Radar soğurmanın" önem verdikleri konular arasında bulunduğunu vurgulayan Görgün, var olan platformların saçılma yüzeylerinin, alanlarının iyi tespit edilmesi, bu sayede de düşman radarlarının platformu nasıl, ne kadar mesafeden, ne şekilde fark edebileceğinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

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ASELSAN’dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak

SADECE ASELSAN KULLANABİLİR

Görgün, bunu tespit etme, sonrasında tedavisiyle ilgili malzeme, boya geliştirme konusunda destek olabilecek, sadece ASELSAN içinde kullanılabilen RAPID isimli yazılımı geliştirdiklerini söyledi. Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yazılımla radar soğurmaya ihtiyaç duyulan platformların, uçaksa kanadı, mühimmatı ile ilgili bir kısmı, burnu, kuyruğu olabilir, onun analizini yapıp radarda görünmesinin en çok engellenmesi gereken kısmı nedir, bunun analizini yapabiliyoruz. Yerli ve milli, mühendislerimizin geliştirdiği, geliştirmeye de devam ettiği, yetenek kazandırdığı bir yazılımımız var.

ASELSAN’dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak

Bundan sonra da o bölgeler için reçetenin hazırlanması ve reçeteye göre malzemelerin, boyanın tatbik edilmesi hususu var. Bunları da yine kendi analitik çalışmalarımızla yapabiliyoruz. Çok ciddi bir yetenek, iyi bir malzeme bilgisi, optimizasyon ve mühendislik bilgisi, kimya bilgisi, bilişim ve yazılım bilgisi gerektiriyor.

ASELSAN’dan görünmezlik teknolojisi! Milli platformlarda kullanılacak

5 FARKLI ÜNİVERSİTE İLE ÇALIŞILIYOR

Bunların hepsini toparladığımız bir birimimiz var. 109 adam/yıllık bir birikim ASELSAN genelinde. Tam zamanlı 25 kişi bu işe çalışıyor uzun bir süredir. Bu alanda geliştirmeleri yaparken 5 farklı üniversite ile çalışıyoruz. Boyaların, çeşitli kimyasalların geliştirilmesiyle ilgili sorumluluk verdiğimiz, hizmet alımı yaptığımız ayrıca 10'a yakın firma var.

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