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Haberler Galeri Asgari ücret 2024 rekor kıracak! 'Tek zam' ne kadar olacak? İlk rakam TİSK'ten
Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 14:57

Asgari ücret 2024 rekor kıracak! 'Tek zam' ne kadar olacak? İlk rakam TİSK'ten

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hafta başında gerçekleşecek. Temmuz zammı ile net asgari ücret yüzde 34 artışla 11.402 liraya, dönemin kuruyla da 482 dolar düzeyine çıkarak rekor kırdı. 2024 yılında dezenflasyonist süreçle beraber tek zam dönemi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten işçilerin yanında olunmasını istedi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu. Öte yandan ilk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.

METE DİRİCE
Asgari ücret 2024 rekor kıracak! ’Tek zam’ ne kadar olacak? İlk rakam TİSK’ten

Asgari ücret zammı 7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkiliyor. Asgari ücret 2024 için maraton başladı. Yeni asgari ücret 25-29 Aralık tarihleri arasında netleşecek.

Asgari ücret 2024 rekor kıracak! ’Tek zam’ ne kadar olacak? İlk rakam TİSK’ten

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE ÇiFTE REKOR KIRDI

7 milyon çalışanı doğrudan 85 milyon vatandaşı da dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için maraton başladı. Ocak 2023'te yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselen asgari ücret, Temmuz ara zammı ile beraber yüzde 34 zam alarak 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla (1 dolar=23,82 TL) 482 dolarlık alım gücüne yükselerek bir rekor da döviz bazlı kırdı.

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Asgari ücret 2024 rekor kıracak! ’Tek zam’ ne kadar olacak? İlk rakam TİSK’ten

DEVLET DESTEĞİ ARTIYOR

Temmuz zammı sonrası asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edildi. İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Rakamın yeni dönemde daha da artması bekleniyor.

Asgari ücret 2024 rekor kıracak! ’Tek zam’ ne kadar olacak? İlk rakam TİSK’ten

ASGARİ ÜCRET 2024 İÇİN İLK RAKAMI TİSK VERECEK

Ocak 2024'te Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak.

Asgari ücret 2024 rekor kıracak! ’Tek zam’ ne kadar olacak? İlk rakam TİSK’ten

İlk adım asgari ücret olacak. Asgari Tespit Komisyonu 2. toplantısı 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirecek. Bu toplantıda verilerin masaya yatırılması bekleniyor. İlk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.

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