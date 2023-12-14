Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
14:57
Asgari ücret 2024 rekor kıracak! 'Tek zam' ne kadar olacak? İlk rakam TİSK'ten
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı hafta başında gerçekleşecek. Temmuz zammı ile net asgari ücret yüzde 34 artışla 11.402 liraya, dönemin kuruyla da 482 dolar düzeyine çıkarak rekor kırdı. 2024 yılında dezenflasyonist süreçle beraber tek zam dönemi başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hükümetten işçilerin yanında olunmasını istedi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merak ettiği rakamlar belli oldu. Öte yandan ilk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.