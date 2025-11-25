Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Asgari ücret 2026 zammı için yeni ipucu! Refah payı mı gelecek? Muhammed Bayram masadaki rakamı açıkladı
Giriş Tarihi: 25.11.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 07:33

Asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Kritik toplantıya sayılı günler kala asgari ücret için ünlü ekonomist Muhammed Bayram'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Masada öne çıkan rakamı açıklayan Muhammed Bayram, asgari ücrette refah payına işaret etti. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca çalışan 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için şimdiden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Asgari ücret için zam maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı ilk toplantı ile başlayacak.

Çalışanların yakın takibindeki kritik süreçten çıkacak sonuç öncesinde uzmanlardan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sabah Youtube kanalında Ayşenur İdris'in sorularını yanıtlayan Ekonomist Muhammet Bayram, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. İşte ayrıntılar...

KOMİSYON TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

"ASGARİ ÜCRETTE OPTİMAL SEVİYE"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

ENFLASYONDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise 32.87 oldu. Yıllık enflasyonun belli olması için geriye sadece 2 aylık verinin açıklanması bekleniyor.

Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ ÖNEMLİ İPUCU

Ekonomist Muhammet Bayram, enflasyon beklentilerinin yanı sıra asgari ücret için önemli bir ipucunu da açıkladı.

Muhammet Bayram şunları kaydetti:

"Asgari ücret bu yıl devlet ve işveren tarafından belirlenecek. TÜRK-İŞ, komisyonda olmayacağını açıkladı. Asgari ücrette gelir vergisinin kaldırılması büyük bir devrimdir. Asgari ücret, taban ücret ama bütün zam oranlarını ilgilendiren bir tutar. Asgari ücret devletin belirlediği en düşük tutar. İşveren ve işçi farklı bir rakamda anlaşabilir.

Asgari ücret şu anda 22.104 TL. Bu sene temmuzda zam yapılmadı. Bu durumda yıllık enflasyonu baz almamız gerekiyor. Merkez Bankası yıl sonu tahmini yüzde 31-33 arasına yükseltildi. Bir diğer ip ucu bütçede sigorta gelirleri. Asgari ücretten bir sigorta primi alınıyor. Geçtiğimiz yıla göre sigorta primleri artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bu da bize asgari ücrette en az bize yüzde 28 olacağını gösteriyor."

HEDEFLENEN ENFLASYONA GÖRE Mİ ZAM YAPILACAK?

Muhammet Bayram, asgari ücrette hedeflenen enflasyona göre mi yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi zam yapılacak tartışmasına da noktayı koydu.

Bayram, "Asgari ücrette hedeflenen enflasyon mu yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi yapılacak konusu çok tartışıldı. Hedeflenen enflasyon yüzde 2026 sonu için yüzde 20. Buna göre zam yapılırsa enflasyon kadar artış olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü var. Bugüne kadar da tutuldu. Hiçbir zaman işçi emekli enflasyona karşı ezdirilmedi." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN RAKAM

Muhammet Bayram asgari ücrette öne çıkan rakamı da açıkladı. Bayram, "Asgari ücret; yüzde 28 zamla 28.293 TL'ye, yüzde 30 zamla 28.735 TL'ye, yüzde 32 zamla 29.177 TL çıkacak. Şu anda asgari ücrette yüzde 30'luk zam öne çıkıyor." dedi.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI MI GELECEK?

Muhammet Bayram asgari ücrete refah payına işaret etti. Bayram, " Böyle rakamlarda bütüne tamamlanması beklenir. Asgari ücrete ara zam yapılmadığı için Cumhurbaşkanımızın refah payı artışıyla 30 bin TL'ye gelmesi mümkün." şeklinde konuştu.