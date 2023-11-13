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Haberler Galeri Ayın 23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı
Giriş Tarihi: 13.11.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 13:38

Ayın 23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı

Emekli maaşı ayın 23, 24, 25 ve 26'sında ödenenler dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle emeklilere 5 bin TL ödeneceğinin müjdesini vermişti. Çalışmayan 12.2 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alanlara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ''5000 TL Emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt verdi. Öte yandan emekli maaşı Kasım ayı hesaplara yatma tarihi de belli oldu. İşte, SGK ile 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…

Ayın 23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı

5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için SGK ödeme günleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklaması ardından Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara gün gün yatmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada emekli maaşı ödeme tarihlerinde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı da bildirdi. Normal şartlarda SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında yapılıyor. Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçiyor. İşte, tahsis numarasına göre 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri ve emekli maaşı ödeme takvimi...

Ayın 23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ''Emeklilerimize yapacağımız 5 bin lira tutarındaki bir defaya mahsus ödemeyle ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık, açıkladığımız çerçevede, emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışan emekliler hariç olmak üzere 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi için takvim netleşti.

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 3. ikramiye ödeme günlerine dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi.

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Ayın 23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı

EMEKLİ İKRAMİYESİ GÜN GÜN HESAPLARA GEÇİYOR!

Yapılan açıklama doğrultusunda 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11 Kasım'da hesaplara geçmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağ-Kur ise 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ayın 23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı

SSK kapsamında aylık alanlardan;

Aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım'da ödeme yapıldı,

Aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da ödeme yapıldı,

Ayın 23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı

Aylık ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 5000 TL emekli ikramiyesi 14 Kasım'da yapılacak.

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