Ayın 23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi yayınlandı

Emekli maaşı ayın 23, 24, 25 ve 26'sında ödenenler dikkat! 5000 TL emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle emeklilere 5 bin TL ödeneceğinin müjdesini vermişti. Çalışmayan 12.2 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alanlara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ''5000 TL Emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt verdi. Öte yandan emekli maaşı Kasım ayı hesaplara yatma tarihi de belli oldu. İşte, SGK ile 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri…