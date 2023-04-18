Giriş Tarihi: 18.04.2023 06:57
Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
06:58
Bağımsızlık ateşi bu kez Filyos’ta yanacak! Tüm yurtta şölen havası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğalgazımızı çıkarıyoruz" müjdesiyle Türkiye çifte bayramı kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin yerli ve milli doğalgazı 20 Nisan Perşembe günü Türkiye Yüzyılı'na atıfla saat 20.23'te Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde düzenlenecek törenle karaya çıkarılacak. Mayıs ayı başı itibariyle hanelere ulaşmaya başlayacak doğalgaz ile ilgili müjdeler ise törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.