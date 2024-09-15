Giriş Tarihi: 15.09.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
07:36
Bakan Bayraktar'dan SABAH'a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak
Türkiye son yıllarda küresel bir enerji merkezi olma yolunda tarihi hamleler yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin enerji serüvenini SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'e anlattı. Bakan Bayraktar Ankara'nın bağımsız enerji politikasının eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldığını dile getirdi. Ayrıca Bayraktar; "2016 yılından sonra Berat Bey'in ortaya koyduğu bir politika vardı. Onun içerisinde bizim en çok zorlandığımız şey, zihinlerdeki 'Biz bunu yapabilir miyiz?' bakış açısıydı. Çok şükür biz onu başardık. Bütün bunların yapılabilmesinin arkasında çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir lider var." dedi.