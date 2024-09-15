Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak

Türkiye son yıllarda bu iki alanda da tarihi hamleler yaptı. Çok geriden başladığımız bir yarıştı bu. Yarışta olmamamız için de iç ve dış güç odakları birlikte hareket etti. Özellikle içerideki güç odakları atılan her adıma karşı çıktı. Geçmişte bu direnci kırmaya çalışan siyasi aktörler çıksa da hiçbiri etkili olamadı.



