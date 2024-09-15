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Haberler Galeri Bakan Bayraktar'dan SABAH'a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak
Giriş Tarihi: 15.09.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 07:36

Bakan Bayraktar'dan SABAH'a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak

Türkiye son yıllarda küresel bir enerji merkezi olma yolunda tarihi hamleler yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin enerji serüvenini SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür'e anlattı. Bakan Bayraktar Ankara'nın bağımsız enerji politikasının eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak döneminde atıldığını dile getirdi. Ayrıca Bayraktar; "2016 yılından sonra Berat Bey'in ortaya koyduğu bir politika vardı. Onun içerisinde bizim en çok zorlandığımız şey, zihinlerdeki 'Biz bunu yapabilir miyiz?' bakış açısıydı. Çok şükür biz onu başardık. Bütün bunların yapılabilmesinin arkasında çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir lider var." dedi.

MAHMUT ÖVÜR
Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak

Dünyada küresel güç dengeleri değişirken, enerji ve teknoloji üzerinden güç savaşları da bütün hızıyla sürüyor. Bu da enerji kaynaklarını, enerji yollarını ve teknolojide fark yaratacak kritik madenleri vazgeçilmez kılıyor.

Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak

Türkiye son yıllarda bu iki alanda da tarihi hamleler yaptı. Çok geriden başladığımız bir yarıştı bu. Yarışta olmamamız için de iç ve dış güç odakları birlikte hareket etti. Özellikle içerideki güç odakları atılan her adıma karşı çıktı. Geçmişte bu direnci kırmaya çalışan siyasi aktörler çıksa da hiçbiri etkili olamadı.

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Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak

İç cephe paramparçaydı. Sadece siyasette değil, otomobil veya insansız hava aracı yapmakta ya da petrol veya doğalgaz aramakta bile kutuplaşmıştık.

Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak

Yakın tarih olduğu için İHA ve SİHA'lar ya da Togg için neler söylendiğini biliyorsunuz. Utanç verici ama hâlâ "Yapamazsınız" diyen siyasetçiler siyaset yapmaya, "Nerede o fabrika?" diye yırtınan gazeteciler de gazetecilik yapmaya devam ediyor.

Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Türkiye enerjide merkez üssü olacak

Bu arsız iç direnişçileri en yoğun biçimde enerji alanında görüyoruz. Son yılların en önemli keşfi Karadeniz doğalgazını bile dillerine doladılar, demediklerini bırakmadılar.

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