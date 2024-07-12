Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
09:16
Bakan Kacır, Renault CEO'su ile bir araya geldi! Yatırımlar ve gelecek planları değerlendirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Renault Grup Global CEO'su Luca de Meo ile İstanbul'da bir araya geldi. "Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek" diyen Bakan Kacır, görüşmede şirketin yatırımlarını ve gelecek planlarını ve yeni teknolojiler için Türkiye'de atılacak adımları değerlendirdiklerini söyledi.