Bakan Kacır, Renault CEO’su ile bir araya geldi! Yatırımlar ve gelecek planları değerlendirildi

"TÜRKİYE, YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLAR SUNMAYA DEVAM EDECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Renault Grup Global CEO'su Luca de Meo ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Kacır, görüşmeye ilişkin X hesabı üzerinden, "Şirketin ülkemizdeki yatırımlarını ve gelecek planlarını, yeni teknolojiler için Türkiye'de atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.