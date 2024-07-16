Bakan Kurum, deprem bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı! "En kısa zamanda projelendirip yapacağız"

"TOKİ BAŞKANLIĞIMIZ EN KISA ZAMANDA PROJELENDİRİP YAPACAK"

Üç günde 5 şehre; Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya giden Bakan Kurum, afet konutlarını inceledi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye programında, İstasyon Caddesi'nde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Kurum, onların taleplerini dinledi.

Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, "Hayırlı olsun" diyerek kendisiyle tokalaştı. Kurum, yapılan evlerin zemin artı 4 katı geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dükkanı olana dükkan, evi olana ev, AFAD'dan hak sahibi olana AFAD'dan, olmayanları ise kentsel dönüşümden hak sahibi yapacağız. Mevcut arsa değerlerinizi hesaplayacağız. Yeni yapacağımız projeden bu değerleri düşeceğiz. Maliyetlerde ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla indirim yapacağız. Kalan bir borcunuz varsa da uzun vadede ödeme imkanına erişeceksiniz. Burayı da sizlerin talepleri doğrultusunda TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirip yapacak."

Kurum'un sözleri üzerine kendisine sarılarak ve elini sıkarak teşekkür eden vatandaşlar, "Allah sizden ve devletimizden razı olsun Murat Bakanım, iyi ki varsınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Bakan Kurum daha sonra diğer vatandaşların da taleplerini dinleyerek projeleri inceledi.