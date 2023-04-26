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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”
Giriş Tarihi: 26.04.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 06:49

Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ticari araçlarını yenilemek isteyenlere yönelik uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti esnaf tarafından olumlu karşılandı. Esnaflar, "Yaparsa reis yapar. Allah ondan razı olsun. Her zaman her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. ÖTV'siz araçlarımızı yenileme müjdesiyle arabamızı ÖTV vermeden yenileyeceğiz. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar" dediler.

Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Bursa'da yaptığı "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici, kamyonla taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" şeklindeki açıklaması, yurt genelinde yaşayan taksici ve nakliyeci esnafını sevindirdi.

Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksici esnafının yüzde 45 oranında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle aracını yenileyemediğini, bu oranın, yolcu taşıyan minibüs, otobüs ve servis araçları gibi yüzde 4-8 arasına çekilmesi gerektiğini her platformda ifade ediyordu. Anık, yüzde 20'ye bile razı olduklarını söylüyordu.

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Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”

Taksiciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemlik'ten yaptığı açıklamayla adeta bayram yaptı. Başkan Anık, "Yıllardır bugünü bekliyorduk. Minibüsler, otobüsler, servis araçlarının yenilenmesinde çok düşük oranlarda ÖTV ödenirken, aracını yenilemek isteyen taksici yüzde 45 ÖTV ödüyordu.

Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”

Bunun haksızlık olduğunu her fırsatta dile getirdik. Cumhurbaşkanımızın açıklaması hepimizi çok mutlu etti, çok sevindik. 1 milyon liralık 2023 model bir taksi aracı, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla 550 bin, 600 bin liraya alınabilecek. Bundan daha güzel ne olabilir ki…" dedi.

Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”

Serkan Şener (40- Taksici): "Cumhurbaşkanımız bizlere büyük bir müjde verdi. ÖTV muafiyeti ile eski araçlarımızı yenileme fırsatı bulacağız. Bu tüm esnafın yüzünü güldüren bir uygulama oldu. Bu memlekette bizler kuru sıkı atanları da gördük, sözünün eri olanları da gördük. Reis, yaparım dedi mi yapar. Ona güvenimiz tam"

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