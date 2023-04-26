Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”

Bunun haksızlık olduğunu her fırsatta dile getirdik. Cumhurbaşkanımızın açıklaması hepimizi çok mutlu etti, çok sevindik. 1 milyon liralık 2023 model bir taksi aracı, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla 550 bin, 600 bin liraya alınabilecek. Bundan daha güzel ne olabilir ki…" dedi.