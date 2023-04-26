Giriş Tarihi: 26.04.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
06:49
Başkan Erdoğan’ın ÖTV müjdesi esnafı sevindirdi! “Reis yaparım dedi mi yapar”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ticari araçlarını yenilemek isteyenlere yönelik uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyeti esnaf tarafından olumlu karşılandı. Esnaflar, "Yaparsa reis yapar. Allah ondan razı olsun. Her zaman her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor. ÖTV'siz araçlarımızı yenileme müjdesiyle arabamızı ÖTV vermeden yenileyeceğiz. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar" dediler.