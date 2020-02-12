Başkan Erdoğan'ın 'Patara Yılı' açıklaması o ilimizde sevinçle karşılandı

CUMHURBAŞKANINA PATARA TEŞEKKÜRÜ



Patara'nın dünyanın ilk meclisi, Noel Baba Aziz Nikolaos'un doğduğu yer, Apollon'un yaşadığı ve öldüğü yer olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti:



"Patara plajları dünyanın en iyi plajlarıdır. Caretta carettaların yavrularını bıraktığı en önemli plajlardan biridir. Bunların hepsini çok iyi anlatıp, Patara'ya dikkat çekmemiz lazım. Biraz da turistleri oraya yönlendirip Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına en önemli katkıyı yapacak yerlerden biridir. Bir yıl Göbeklitepe, ondan önce Troya ilan edildi ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemliydi. Bu sene Patara'nın tanıtım anlamında Türkiye'ye daha çok katkı koyacağına inanıyorum. Türkiye'nin tanıtımı için bizim bunları kullanmamız lazım. Onun için çok teşekkür ediyorum sayın cumhurbaşkanımıza."

