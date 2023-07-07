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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor
Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:48

Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde zafer tazelemesinin ardından yeni ekonomi politikaları uygulanmaya başladı. Uygulanan politikaların ardından Türkiye'ye yabancı yatırımcı akını başladı. İngiliz merkezli Reuters ise, Körfez ülkelerinin de Türkiye'ye büyük bir yatırım hazırlığında olduğunu yazdı. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Körfez ülkelerine bir ziyaret düzenleyeceği ve bu ziyaret sonrası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın önünün açılacağı öğrenilirken, yatırım tutarının uzun vadede 30 milyar doları bulabileceği belirtildi.

Başkan Erdoğan’ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

Türkiye mayıs ayında yaptığı seçimlerin ardından belirsizliği geride bırakırken, vatandaşlar Başkan Erdoğan'a güvenlerini sandıkta bir kez daha göstererek "istikrar devam etsin" dedi. Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan ekonomi yönetimini yenilerken; Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.

Başkan Erdoğan’ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

YABANCI YATIRIMCI AKINI

Bu hamlelerin ardından Borsa İstanbul'a seçim sonrası yaklaşık 1 aylık süreçte adeta yabancı yatırımcı akını oldu. Borsaya yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım girerken, bu tutar Kasım 2021'den beri en yüksek para girişi olarak kayıtlara geçti.

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Başkan Erdoğan’ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

Ekonomik verilerdeki iyileşme yurt dışında da yakından takip edilirken, seçim sonrası ziyaretlerine başlayacak olan Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki 2 hafta içerisinde Körfez ülkelerini ziyaret edeceği öğrenildi. İngiliz merkezli Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın planlanan ziyaretinin ardından Körfez ülkelerinin Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapma planı olduğunu yazdı.

Başkan Erdoğan’ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

KISA VADEDE 10 MİLYAR DOLAR UZUN VADEDE 30 MİLYAR DOLAR

Söz konusu haberde Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki liderleri ziyaret etmepi planladığı belirtildi. Türkiye'nin uzun dönemde ise bu temaslardan enerji, altyapı ve savunma sektörleri başlıca olmak üzere toplamda 30 milyar dolarlık yatırım beklediği bildirildi.

Başkan Erdoğan’ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın ise "kısa süre içerisinde" geleceğine dikkat çekilirken, ziyaretler sırasında bazı önemli anlaşmalara da imza atılacağı öğrenildi.

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