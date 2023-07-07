Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:48

Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde zafer tazelemesinin ardından yeni ekonomi politikaları uygulanmaya başladı. Uygulanan politikaların ardından Türkiye'ye yabancı yatırımcı akını başladı. İngiliz merkezli Reuters ise, Körfez ülkelerinin de Türkiye'ye büyük bir yatırım hazırlığında olduğunu yazdı. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Körfez ülkelerine bir ziyaret düzenleyeceği ve bu ziyaret sonrası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın önünün açılacağı öğrenilirken, yatırım tutarının uzun vadede 30 milyar doları bulabileceği belirtildi.