Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Dünyadan talep yağıyor...

"Kırıkkale gibi bir şehirde 100 yıllık geçmişi olan bir Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) var. Çok büyük işler yaptı. Milli Piyade Tüfekleri (MPT), Bora tüfekleri ile beraber. Biz de Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun geliştirdiği tüfeklere yakın tüfekler yapmak, onlardan farklı tüfekler gerçekleştirerek ülkemize bir şeyler kazandırmak için Kırıkkale'ye geldik. Şu anda zaten Kırıkkale'de bu imkan çok iyi sağlanıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum: Kırıkkale, Türkiye'nin Savunma Sanayi şehri yani 100 yıl önce kurulmuş ama gelişmede bir durağan söz konusu. Artık Kırıkkale bu durağandan atak duruma geçti bunu da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu çalışanlarına özellikle teşekkür ediyorum. Milli Piyade Tüfeği ve Bora gibi silahları geliştirdiler, ordumuza hizmet ettiler. Biz de onlara destek amaçlı yarı otomatik sniper tüfeğini üretmek istedik, buraya yatırım kararı aldık.