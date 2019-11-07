Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üretildi! Dünyadan talep yağıyor...

"TÜFEĞİMİZİ NATO TESTLERİNDEN DAHA İYİ TESTLERE SOKACAĞIZ"
Hamzaoğlu, "Çeliğe şekil veren Türklerdir. Avrupalı ve Amerikalılar şekil vermiş çeliği alarak standart halini sundular. Bu standartları ile bizi zorlamaya başladılar. Ama biz şuanda onlardan daha iyi ürünler yapabiliyoruz. Daha iyi ürünler ortaya çıkacağına inanıyorum. Türkiye atalarından çeliğe şekil verdi, şimdi standartların üstüne çıkacaktır. O yüzden de NATO ve Amerika'da üretilen silahlar Türkiye'deki testlerden kalabiliyor, bunu da gördük.