Web TV Türkiye İşte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üretilen yerli yarı otomatik keskin nişancı tüfeği!

İşte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üretilen yerli yarı otomatik keskin nişancı tüfeği!

07.11.2019 | 10:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle özel bir savunma sanayi şirketi tarafından Türkiye'de ilk kez prototipi tamamlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğine (sniper tüfeği) 3 ülkeden sipariş geldiğini belirten şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "3 ülkeden sipariş verdiler, bizimle çalışmak istediler" dedi.

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