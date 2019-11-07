İşte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üretilen yerli yarı otomatik keskin nişancı tüfeği!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle özel bir savunma sanayi şirketi tarafından Türkiye'de ilk kez prototipi tamamlanan yarı otomatik keskin nişancı tüfeğine (sniper tüfeği) 3 ülkeden sipariş geldiğini belirten şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, "3 ülkeden sipariş verdiler, bizimle çalışmak istediler" dedi.
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