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Haberler Galeri Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 08:57

Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

Benzin fiyatı geçtiğimiz günlerde uygulanan zammın ardından bir kez daha araç sahiplerinin gündemine oturdu. Milyonlarca vatandaş, "benzine zam mı geldi, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?" sorularıyla 19 Mayıs 2022 benzin fiyatları listesini araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya Ukrayna Savaşı, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında ciddi bir oynamaya sebep oldu. Peki, bugün Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, benzin zammı sonrası litre fiyatı ne kadar oldu, benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar!

Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

Benzin fiyatı, geçtiğimiz günlerde uygulanan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından tekrar gündem konusu oldu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişmenin ardından Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu sorularına dair araştırmalar hız kazandı. Benzin zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi 19 Mayıs 2022 benzin fiyatları listesini anlık olarak takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler başta olmak üzere yurdun dört bir yanındaki benzin fiyatı listesi inceleniyor. İşte güncel rakamlar.

Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? 19 MAYIS 2022

Bugün benzine yeni bir zam gelmedi. Son olarak 16 Nisan 2022 gecesi benzinde 1 lira 70 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

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Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 112,37 dolar seviyesinde.

Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI – 19 MAYIS 2022

İşte güncel fiyat listesi;

Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

ANKARA BENZİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,93 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL

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