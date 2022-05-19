Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

Benzin fiyatı geçtiğimiz günlerde uygulanan zammın ardından bir kez daha araç sahiplerinin gündemine oturdu. Milyonlarca vatandaş, "benzine zam mı geldi, benzinin litre fiyatı ne kadar oldu?" sorularıyla 19 Mayıs 2022 benzin fiyatları listesini araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya Ukrayna Savaşı, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında ciddi bir oynamaya sebep oldu. Peki, bugün Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, benzin zammı sonrası litre fiyatı ne kadar oldu, benzine zam geldi mi? İşte güncel rakamlar!