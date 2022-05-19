Benzin fiyatı 19 Mayıs 2022 güncel liste: Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu, zam geldi mi?

Benzin fiyatı, geçtiğimiz günlerde uygulanan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından tekrar gündem konusu oldu. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişmenin ardından Akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları kaç TL, litre fiyatı ne kadar oldu sorularına dair araştırmalar hız kazandı. Benzin zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi 19 Mayıs 2022 benzin fiyatları listesini anlık olarak takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler başta olmak üzere yurdun dört bir yanındaki benzin fiyatı listesi inceleniyor. İşte güncel rakamlar.