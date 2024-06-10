Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
11:36
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL'lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri: Küresel piyasalardaki 3 gelişmeyi fiyatlayan petrol, geçtiğimiz hafta benzin ve mazot fiyatı tarafına indirim getirdi. Yeni haftada akaryakıt fiyatları tarafında indirim, zam var mı diye gözler sektör temsilcilerine çevrilmişken, benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT, tekrar yönünü yukarı çevirdi.