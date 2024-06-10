BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL’lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLAM 2,46 TL İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt pompa fiyatında toplamda yaşanan 2,46 TL'lik indirim sonrası yeni haftada da gözler sektör temsilcilerine çevrildi. Gelişmelerden en hızlı etkilenen emtia olan petrol, üzerinde belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları için ne tür fiyatlamalardan geçiyor? İndirim, zam var mı? Merak edilenler yanıt buldu.