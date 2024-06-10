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Haberler Galeri BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL'lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:36

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL'lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri: Küresel piyasalardaki 3 gelişmeyi fiyatlayan petrol, geçtiğimiz hafta benzin ve mazot fiyatı tarafına indirim getirdi. Yeni haftada akaryakıt fiyatları tarafında indirim, zam var mı diye gözler sektör temsilcilerine çevrilmişken, benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan BRENT, tekrar yönünü yukarı çevirdi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL’lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin, mazot fiyatı son dakika haberleri: Geçtiğimiz hafta Cuma günü benzin fiyatı için 1,25 TL, motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,21 TL indirim geldi. Peki yeni haftada akaryakıt fiyatları için indirim bekleniyor mu? 10 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı listesiyle birlikte tüm detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL’lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TOPLAM 2,46 TL İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt pompa fiyatında toplamda yaşanan 2,46 TL'lik indirim sonrası yeni haftada da gözler sektör temsilcilerine çevrildi. Gelişmelerden en hızlı etkilenen emtia olan petrol, üzerinde belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları için ne tür fiyatlamalardan geçiyor? İndirim, zam var mı? Merak edilenler yanıt buldu.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL’lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

BRENT'TE TALEP ETKİSİ

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda yüzde 0,19 artışla 79,77 dolardan işlem görüyor. Fiyat artışında, yaz aylarında yoğunlaşan yolculukların etkisiyle petrol talebinin artacağı beklentisi etkili oldu.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL’lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

PETROL NELERİ FİYATLIYOR?

1. ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısının azalması
2. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle artan arz endişeleri
3. Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerginlikler

Fed'in bu yıl sadece bir kez faiz indirimine gideceğine yönelik tahminlerin güçlenmesi petrol fiyatlarındaki artışı kısıtlıyor

Uzmanlar, piyasalarda arz-talep dengesine ilişkin ipuçları verecek ve yarın açıklanacak OPEC aylık petrol piyasası raporuna odaklandı.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Toplam 2,46 TL’lik indirim: 10 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN NE KADAR İNDİRİM GELDİ?

7 Haziran Cuma günü benzin fiyatı için 1,25 TL; motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,21 TL indirim geldi. Yeni indirim, zam beklenmiyor.

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