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  • Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

Bugün Dünya Kadınlar Günü... Sosyal güvenlik sisteminde çalışan, çalışmayan kadınlara birçok haklar sağlanıyor. Ancak bu haklar çoğu zaman kullanılmıyor veya bilinmiyor...

Giriş Tarihi: 08.03.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 10:02
Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

Kadınların işgücüne katılımı erkeklerin çok gerisinde kalsa da her geçen gün artıyor. İşgücüne katılanların üçte biri kadın. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor. Çocuk bakımı, ev işleri herhangi bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Bu nedenle ülkemizin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi kadınlara birçok pozitif ayrımcılık imkanı sağlıyor. İşte kadına sağlanan 15 farklı destek:

1- EŞİTLİK

Eşit davranma ilkesi, işveren ile işçi arasında kurulan iş ilişkisinde ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve farklı muamele yapılmayacağı anlamına gelen ve 4857 sayılı İş Kanunu'yla düzenlenen bir sorumluluktur. Bu hükme aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

2-HAMİLELİK

, hamile olduklarını sağlık raporuyla tespit ettirdikten sonra vardiya ile bile olsa doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamaz. Doğumdan bir yıl sonra da sağlık açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlenmesi halinde de gece çalıştırılamaz. Yine hamile veya emziren kadınlar günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.

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Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

3-DOĞUM İZNİ

Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha eklenir. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde işveren ücretli izin vermek durumunda. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunludur (bu süre memurlarda 24 ay).

Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

4- SÜT İZNİ

Mevzuatımıza göre; kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Memur kadınlarda bu süre ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saattir.

Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

5- EMZİRME ÖDENEĞİ

Doğum yapan kadına süt parası da denilen (178 lira) verilir. kadın çalışmıyorsa bu para sigortalı erkeğe ödenir. 5 yıl içinde bu ödenek talep edilebilir.

Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

6- DOĞUM YARDIMI

İlk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor.Yurtdışında yaşayanlar da konsolosluklara başvuru yapabilir.

Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte kadınlara sağlanan 15 farklı destek

7- YARI ZAMANLI

Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor.Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Çocuk engelli doğarsa süre 360 güne çıkıyor.Yarım çalışma ödeneği için doğum izni bittikten sonra 30 gün içinden İşkur'a başvuru yapılacak.

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