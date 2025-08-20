Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:08
Bursa Osmangazi'ye 4 katlı yer altı otopark inşa edildi! Bakan Kurum açıkladı: Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Osmangazi Meydanında 647 fore kazıkla zemin sağlamlaştırılarak 1.500 aracın aynı anda park edebileceği 4 katlı otopark inşa etti. Otoparkın görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından… Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa'mıza değer katacak 1500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz…" dedi.