Bursa Osmangazi’ye 4 katlı yer altı otopark inşa edildi! Bakan Kurum açıkladı: Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz

BURSAYA DEĞER KATAN VİZYON PROJELERDEN BİRİ

Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, çalışmanın Bursa'ya değer katan vizyon projelerden biri olduğunun altını çizdi: Bu proje sadece kent meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği, kitap okuyabileceği kıraathane ve kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altına inşa edildi. Yaklaşık 1.500 aracın bir anda park edebileceği otopark, 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalması için yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırıldı.