BAKAN KURUM: HER TÜRLÜ YAPTIRIMLARI UYGULAMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ



Sanayilerin ve belediyelerin çevre kirliliğine karşı ortak sorumluluk taşıdığını ifade eden Bakan Kurum, "Ben Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden, artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek bir zaman kalmadı. Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede, depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız" dedi.