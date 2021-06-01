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Haberler Galeri Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız
Giriş Tarihi: 01.06.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:08

kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız

'un en yüksek yapısı olan , yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı. Kulenin ilk ziyaretçileri Kenan Ayvaz ve ailesi oldu. Ayvaz ailesi, kulenin seyir terasından İstanbul manzarasını izledi ve kuleye ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Aileye, ilk ziyaretçi olmaları nedeniyle hediye takdim edildi.

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Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız

Kenan Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'ni ziyaret etmek için sabah Bolu'dan 'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta önce de Almanya'dan gelmiştik. Şu an kelebek gibi uçuyorum. Havadayız, gökyüzünde hissediyorum kendimi."

"Böyle bir eseri herkesin görmesini isterim. İlk misafir olacağımızı düşünmüyorduk. Oğlum çok gelmek istiyordu ve sabah direkt buraya geldik. İlk ziyaretçi olmak bizim için de sürpriz oldu. Hediye de çok güzel oldu. Ömür boyu bu anı hiç unutmayacağız. Almanya'ya döndüğümde bütün çevreme harika bir eser olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız

Kenan Ayvaz'ın eşi Vira Ayvaz da hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "'nin inşasından beri kuleyi çok merak ediyorduk. Şu anda kelimelerle anlatamayacağım bir duygu yaşıyorum. Beklentilerimizden daha güzel, harika... Merak eden herkes gelsin, ziyaret etsin." dedi.

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Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız

"PAZAR GÜNÜ HARİÇ TÜM GÜNLERDE MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAYACAĞIZ"

PTT Kule AŞ Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt, kulenin, bugün itibarıyla ilk misafirlerini ağırlamaya başladığını belirterek, "Dünyanın merkezi 'umuzun en güzel tepelerinden birinde yer alan eşsiz manzaraya sahip Çamlıca Kule'miz bugün vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı"

Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapımına 2017 yılında başlanan kulemiz, 29 Mayıs 2021 tarihinde 'un fethinin 568'inci yıl dönümü gibi anlamlı bir günde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılmış oldu." diye konuştu.

Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız

Çamlıca Kulesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın uhdesindeki PTT iştiraki olan Kule AŞ tarafından işletildiğini bildiren Söğüt, şunları kaydetti:

"Kulemiz, pandemi koşulları nedeniyle hafta içi sabah 10.00, akşam 21.00 arasında hizmet verecek. Sadece pazar günleri kapalı olacağız. Onun dışındaki bütün günlerde burada misafirlerimizi ağırlıyor olacağız. Kulemiz, zemin altında 4 olmak üzere toplamda 49 kattan oluşmakta."

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