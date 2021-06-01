Çamlıca Kulesi kapılarını ziyaretçilere açtı: Ömür boyu bu anı unutmayacağız

Kenan Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için sabah Bolu'dan İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta önce de Almanya'dan gelmiştik. Şu an kelebek gibi uçuyorum. Havadayız, gökyüzünde hissediyorum kendimi."

"Böyle bir eseri herkesin görmesini isterim. İlk misafir olacağımızı düşünmüyorduk. Oğlum çok gelmek istiyordu ve sabah direkt buraya geldik. İlk ziyaretçi olmak bizim için de sürpriz oldu. Hediye de çok güzel oldu. Ömür boyu bu anı hiç unutmayacağız. Almanya'ya döndüğümde bütün çevreme harika bir eser olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.