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Çamlıca Kulesi'nde katlar ortaya çıkmaya başladı

Çamlıca Kulesi'nde katlar ortaya çıkmaya başladı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 4 kattan oluşan blok da hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor