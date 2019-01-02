Çamlıca Kulesi'nde katlar ortaya çıkmaya başladı

HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK
Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.