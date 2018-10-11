Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

İÇDAŞ AŞ'nin uçak gemisi yapmak için geçen yıl Değirmencik tesislerinde temelini attığı 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatında yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlandı. Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ AŞ'nin Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan fabrika tesislerinde uçak gemisi üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başladığı 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atağı üzerine 50 milyon dolarlık yatırım planı ile başlanan proje kapsamında dev kuru havuzun inşası geçen yıl başladı. İÇDAŞ'ın Çanakkale'de yer alan Değirmencik çelik ve enerji üretim tesisleri ile tersanesinin bulunduğu kampüste yapımına başlanan 'Yerli ve Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu', 370 metrelik boyu ve 70 metrelik genişliğiyle tamamlandığında ülkenin en büyük gemi inşa alanı unvanına sahip olacak. Yüzde 40 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı çalışmaların gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İÇDAŞ Yatırım Direktörü İsmail Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünün kıyısında bulunan tesislerde başlatılan 'Yerli ve Milli Uçak Gemisi Yapım Havuzu'nda yatırımın hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin uçak gemisinin yapımı için hazırlanan alanda devam eden inşa faaliyetlerinde 24 saat aralıksız yaklaşık bin işçinin çalıştığını belirten Yaman, milli savunma sanayisine en büyük destek olarak emsal teşkil edecek tesiste oluşturulan şantiyede en modern beton ve demir teknolojisinden faydalanıldığını anlattı.