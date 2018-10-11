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'ye '' için dev havuz

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 12:26
Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

İÇDAŞ AŞ'nin yapmak için geçen yıl Değirmencik tesislerinde temelini attığı 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatında yüzde 40 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ AŞ'nin 'nin Biga ilçesinde bulunan fabrika tesislerinde üretmek için 50 milyon dolarlık yatırımla başladığı 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğindeki kuru havuz inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı.

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Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin savunma sanayisindeki atağı üzerine 50 milyon dolarlık yatırım planı ile başlanan proje kapsamında dev kuru havuzun inşası geçen yıl başladı.

Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

İÇDAŞ'ın 'de yer alan Değirmencik çelik ve enerji üretim tesisleri ile tersanesinin bulunduğu kampüste yapımına başlanan "Yerli ve Milli Yapım Havuzu", 370 metrelik boyu ve 70 metrelik genişliğiyle tamamlandığında ülkenin en büyük gemi inşa alanı unvanına sahip olacak.

Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

Yüzde 40 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı çalışmaların gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

İÇDAŞ Yatırım Direktörü İsmail Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünün kıyısında bulunan tesislerde başlatılan "Yerli ve Milli Yapım Havuzu"nda yatırımın hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Çanakkale'ye 'uçak gemisi' için dev havuz

Türkiye'nin nin yapımı için hazırlanan alanda devam eden inşa faaliyetlerinde 24 saat aralıksız yaklaşık bin işçinin çalıştığını belirten Yaman, milli savunma sanayisine en büyük destek olarak emsal teşkil edecek tesiste oluşturulan şantiyede en modern beton ve demir teknolojisinden faydalanıldığını anlattı.

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