Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:19
CHP’li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü: Çok güzel oluyor, ellerinize sağlık
İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da devam eden inşa çalışmaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Milletvekili Çirkin, "Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor" dedi. CHP'li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ise Uzun Çarşı'da yürütülen çalışmalar için "Çok güzel oluyor, ellerinize sağlık" ifadesini kullandı.