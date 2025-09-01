CHP’li başkan ve İyi Partili vekilden Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü: Çok güzel oluyor, ellerinize sağlık

Toplantıda söz alan İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Bakan Kurum'a kentteki çalışmaları için teşekkür ederek şunları söyledi: Öncelikle değerli hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zat-ı alinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz.

Milletvekili Çirkin kentte deprem anıtı yapılması ile ilgili taleplerin konuşulduğunu belirterek, "Benim şahsi düşüncem biz bu depremi unutmak istiyoruz. Anıt istemiyoruz. Zaten depremin en büyük anıtı bu binalar. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Hataylı çok acı çekti. O anıtı görünce de içi sızlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.



