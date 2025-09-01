Hatay'da İYİ Parti ve CHP'li isimlerden Bakan Kurum'a teşekkür | Video

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Hatay'a yapılan hizmetlerden dolayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.