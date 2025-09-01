Hatay'da İYİ Parti ve CHP'li isimlerden Bakan Kurum'a teşekkür | Video
İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Hatay'a yapılan hizmetlerden dolayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.
Hatay'da İYİ Parti ve CHP'li isimlerden Bakan Kurum'a teşekkür | Video 01.09.2025 | 15:01
