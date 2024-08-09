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Haberler Galeri Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak
Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:22

Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

Türkiye, en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüşüyor. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkedeki aktif havalimanı sayısı 58'e çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin avroluk kamu geliri sağlayacak Çukurova Havalimanı için, "Havalimanımızın yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı ile entegre olacak demir yolu bağlantısı üzerinde ise çalışmaları yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışının yapılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

ÇUKUROVA HAVALİMANI YARIN AÇILIYOR

800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yarın yapılacak açılış töreni öncesinde gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Adana Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açacağımız, ülkemizin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunan ülkemiz 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde muhteşem bir lokasyona sahiptir. Bu eşsiz konumumuzun 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızda payı olduğunu düşünüyorum. 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı yarın açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında da aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık" diye konuştu.

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Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

"BÖLGESEL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ OLACAK"

Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanımız bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisi. Çukurova bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak. Çünkü bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Ama tüm bunları gerçekleştirmek için havalimanlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının gelişmişliği de çok önemlidir. Havalimanımıza hem D-400 devlet yolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanımızı inşa ederken eş zamanlı olarak havalimanımızın bağlantı yolları çalışmalarını da başlatmıştık. Havalimanı bağlantı yolları ile yolcu taşımacılığının yanı sıra Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ihracat ürünlerinin karayolu ve demiryolu ile havalimanına ulaşımını da sağlayacağız. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yolumuzu 15,9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 348 metre uzunluğunda 8 köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yolumuz sayesinde zamandan 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise yılda 10 bin 168 ton azaltmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

ADANA VE MERSİN'DEN TRENLE 23 DAKİKADA ULAŞIM SAĞLANACAK

Havalimanının yapımı devam etmekte olan 'Mersin-Adana-Osmaniye Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı'yla entegre olacak demiryolu bağlantısı üzerinde ise çalışmalarını yoğunlaştırdıklarına dikkat çeken Uraloğlu, "Tüm inşa çalışmalarımızı da 2026 yılı içerisinde tamamlamayı ve hattımızı hizmete açmayı hedefliyoruz. Demiryolu bağlantımız tamamlandığında hem Adana'dan hem de Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na yaklaşık 23 dakikada hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek" ifadelerine yer verdi.

Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

"ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI KAPATILMAYACAK"

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmayacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bizler havalimanımızı, hakim rüzgar yönü açısından uygun şartlar, zemin, yer altı suyu seviyesi, şehir merkezlerine uzaklık ve ulaşım imkanları gibi birçok yönden değerlendirerek yer seçimi yapar ve havalimanlarımızı inşa ederiz. Bakanlık olarak yaptığımız etüt ve fizibilite çalışmalarıyla projelerimizi coğrafyanın emrettiği, mühendisliğin de müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda hayata geçiriyoruz. 'Oraya yakın oldu buraya uzak oldu' diyerek şehirlerimizi ayrıştırmak gerçekten manasız. Tam tersine iki şehri yeni ortak paydada bir araya getirmesiyle birleştirici bir proje olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgenin havalimanı ve adı üstünde olduğu üzere uluslararası bir havalimanı olarak Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde başta olmak üzere tüm bölgeye hizmet edecek." şeklinde konuştu.

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