Giriş Tarihi: 09.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
15:22
Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak
Türkiye, en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüşüyor. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ülkedeki aktif havalimanı sayısı 58'e çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 25 yıl içerisinde 297 milyon 100 bin avroluk kamu geliri sağlayacak Çukurova Havalimanı için, "Havalimanımızın yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Yolu Hattı ile entegre olacak demir yolu bağlantısı üzerinde ise çalışmaları yoğunlaştırdık." ifadelerini kullandı.