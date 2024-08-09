Çukurova Havalimanı bölgeye umut oldu! Başkan Erdoğan yarın hizmete açacak

"BÖLGESEL KALKINMANIN LOKOMOTİFİ OLACAK"

Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanımız bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarımızdan birisi. Çukurova bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak. Çünkü bölgedeki işletmelerin havayoluyla daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşımasını, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerini artırmasını sağlayacak uluslararası arenada rekabet gücünü arttıracaktır. Özellikle tarım faaliyetlerinin gelişmişliğiyle bilinen Çukurova bölgemizin artık ürettiği tarım ürünleri gibi hızlı bozulan ve zamanında teslimat gerektiren malların taşınmasında hava yoluyla lojistik avantajlar sağlayacaktır. Bu da üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi anlamına gelmektedir. Ama tüm bunları gerçekleştirmek için havalimanlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının gelişmişliği de çok önemlidir. Havalimanımıza hem D-400 devlet yolundan hem de otoyoldan ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanımızı inşa ederken eş zamanlı olarak havalimanımızın bağlantı yolları çalışmalarını da başlatmıştık. Havalimanı bağlantı yolları ile yolcu taşımacılığının yanı sıra Mersin Limanı, Mersin ve Adana Organize Sanayileri, İskenderun Körfezi Sanayi Tesisleri, Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi sanayi ve ticaret bölgelerinden gelen ihracat ürünlerinin karayolu ve demiryolu ile havalimanına ulaşımını da sağlayacağız. Havalimanımızın karayolu bağlantısını sağlayan yolumuzu 15,9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamladık. Bu projemiz kapsamında toplam 348 metre uzunluğunda 8 köprü ve 127 metre uzunluğunda farklı seviyeli kavşak inşa ettik. Yolumuz sayesinde zamandan 494 milyon lira, akaryakıttan 84 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 578 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise yılda 10 bin 168 ton azaltmış olacağız" ifadelerini kullandı.