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Haberler Galeri Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! "Bunu başarabilecek tek ülkeyiz"
Giriş Tarihi: 09.01.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 07:53

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! "Bunu başarabilecek tek ülkeyiz"

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa yürüdüğü bu dönemde tüm gözler Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na kilitlenmiş durumda. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yavuz Donat'a bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin; "Teknolojik açıdan dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Bunu başarabilecek tek ülkeyiz

Sakarya Gaz Sahası'ndayız... Binlerce çalışan... Sondaj ve destek gemileri... Aralıksız 7/24 mesai... Bir MEGA proje.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "İddialıyız" diyor:

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Bunu başarabilecek tek ülkeyiz

- Dünya ile yarışıyoruz.
Öyle büyük bir yarış ki... Filyos'ta... Bölgede... Karadeniz'de yapılanlar öylesine baş döndürücü ki... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözü, her şeyi özetliyor:
- 100 yıllık Cumhuriyet döneminin en büyük teknolojik projesi, yatırımı gerçekleşiyor.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Bunu başarabilecek tek ülkeyiz

BRİFİNG
Teknik bilgiler... Ayrıntılar... Araştırmalar... Raporlar...
TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i dinlerken bazı notlar alıyoruz...
Bir kısmı "yazılmamak" üzere.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Bunu başarabilecek tek ülkeyiz

Brifingin "can alıcı" cümlesi:
- Doğalgaz projesi Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından son derece önemli.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! Bunu başarabilecek tek ülkeyiz

DÜNYA REKORU
Türkiye... Denizde... Zeminin 2 bin metre... 2 bin 500 metre derinliğinde doğalgaz arıyor... Ve buluyor... Büyük başarı.
Ayrıca...
Çok daha büyük başarılara imza atabilecek olanaklar yine Türkiye'nin elinde.

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