Giriş Tarihi: 09.01.2023 07:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
07:53
Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! "Bunu başarabilecek tek ülkeyiz"
Türkiye'nin enerjide bağımsızlığa yürüdüğü bu dönemde tüm gözler Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na kilitlenmiş durumda. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Sakarya Gaz Sahası'nda incelemelerde bulunan SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat bölgede yapılan çalışmalar ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Yavuz Donat'a bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi veren TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin; "Teknolojik açıdan dünyada bunu başaracak tek ülkeyiz." ifadelerini kullandı. İşte Yavuz Donat'ın o yazısı...