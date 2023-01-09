Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi! "Bunu başarabilecek tek ülkeyiz"

- Dünya ile yarışıyoruz.

Öyle büyük bir yarış ki... Filyos'ta... Bölgede... Karadeniz'de yapılanlar öylesine baş döndürücü ki... TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in bir sözü, her şeyi özetliyor:

- 100 yıllık Cumhuriyet döneminin en büyük teknolojik projesi, yatırımı gerçekleşiyor.