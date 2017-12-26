Depolamanın 'çılgın projesi'nde geri sayım başladı

"DEPOLAMANIN ÇILGIN PROJESİ"

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, proje kapsamında Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp olan toplam 12 kavern (suni mağara) oluşturulduğunu anlattı.

Özcan, pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurulumunun tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı ve günlük 40 milyon metreküp geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanlanıyor. Proje, yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Cumhurbaşkanı'mız gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir müjdeyi de açılış sırasında verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz."