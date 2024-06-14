Deprem konutlarının tamamı teslim edilecek! Bakan Özhaseki tarih vererek açıkladı

DEPREMDE 850 BİN CİVARINDA BAĞIMSIZ BİRİM ZARAR GÖRDÜ

Bakan Özhaseki, Adıyaman İndere bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarının şantiye alanında yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde en çok hasar gören illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirterek, kentte 43 bin civarında hak sahibinin bulunduğunu söyledi.

Bakanlığının buna göre planlamasını yaptığını aktaran Özhaseki, "46 bin civarında geneli konut olmak üzere, geriye kalan küçük bir bölümde iş yeri olmak üzere inşaatlara başladık. Zaten 8 bin kadar da konutumuzu burada teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay birkaç bin konut teslim etmeye devam edeceğiz. Bugün İndere'de şu bulunduğumuz yerde Türkiye'de belki de kurmuş olduğumuz şantiyelerin en büyüğü var. 16 bin 500 konutluk bir şantiyedeyiz. 10 bine yakın arkadaşımız çalışıyor. İnşaatlar bütün hızıyla devam ediyor. Bir taraftan evlerimizi yaparken bir taraftan da haliyle yol gibi, su, kanal gibi birtakım temel altyapı ihtiyaçlarını da gidermek için büyük bir mücadele veriyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya geldiğinde rahat etmeleri için okullar, sağlık ocakları gibi de dini tesisler gibi de birtakım binalar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Özhaseki, geçen yıl yaşanan depremlerin çok büyük bir afet ve Anadolu'nun başına gelebilecek en büyük felaket olduğunu belirterek, 850 bin civarında bağımsız birimin yıkıldığını veyahut yıkılmak üzere olduğunu belirtti.

Depremler nedeniyle 18 ilin zarar gördüğünü ve 14 milyon insanın mağdur olduğunu anlatan Özhaseki, bütün yaraları sarmak için büyük çaba sarf ettiklerini, 1240 şantiyede 110 bin kişinin çalıştığını anlattı.