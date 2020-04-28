Dünya havacılık literatürüne geçti! Türk mühendisler donatıyor...

C-130'lara standart bakımlarının yanında modernizasyon da uygulandığını vurgulayan Erbil, şunları kaydetti:

"Erciyes Modernizasyon, uluslararası havacılık gereksinimleri olan tüm cihazları, tüm 'LRU'ları (elektronik ünite) kapsayan bir bakım şeklidir. Bu modernizasyon, uçağımıza sadece bir bakım değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda yepyeni kabiliyetler kazandırmaktadır. Bu kabiliyet tamamen Türk mühendislerimizce yapılan, TUSAŞ tarafından tasarlanmış bir modernizasyon. Bu modernizasyon sırasında bakım da yapılmaktadır.