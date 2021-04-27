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Galeri Dünyada ilk 10'a girecek: Savunma sanayisine büyük güç katacak
Giriş Tarihi: 27.04.2021
11:20 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
11:22
Dünyada ilk 10'a girecek: Savunma sanayisine büyük güç katacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, alanında dünyanın ilk 10'u arasında girecek İTÜ Kavistasyon Tüneli'ne ilişkin, "Kavitasyon tünelinde torpido gibi çok kritik ürünlerin testlerini önümüzdeki dönemde yapabileceğiz. Gerçekten çok güçlü bir altyapıdan bahsediyoruz." dedi.
Mustafa Varank, İTÜ'yü ziyaret ederek, açılışına kısa süre kalan ve savunma sanayisine önemli katkı sunacak Türkiye'nin ilk büyük kavitasyon tüneli başta olmak üzere, Ata Nutku Gemi Model Deney Laboratuvarı, Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi, Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi ve Nano Teknoloji ve Araştırma Merkezi'ni de ziyaret eden Varank'a, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu eşlik etti.
Bakan Varank, ilk olarak İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde dizayn ve inşa edilen Türkiye'nin ilk büyük ölçekli büyük kavitasyon tünelinde (İTÜ KAT) incelemelerde bulundu.
Ziyarette tünelle ilgili bilgi veren proje ekibinden Doç. Dr. Uğur Oral Ünal, kavitasyon tünelinin her türlü su üstü ve su altı deniz araçlarının ve sevk sistemlerinin yüksek akım düzenliliğine ve düşük türbülans seviyesine sahip, basıncın kontrollü biçimde değiştirilebildiği bir ortamda detaylı hidrodinamik ve hidroakustik testlerinin gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyacağını söyledi.
Ünal, özelikle torpido, denizaltı, savaş gemisi, insansız taşıtlar gibi savunma sanayisinde kritik öneme sahip platformların ve sivil deniz taşıtlarının kapsamlı performans, gürültü ve akış görüntüleme gibi deneylerinin yapılmasına imkan sağlayacak tünelin, teknik özelikleri bakımından alanında dünyanın ilk 10 test merkezi arasında yer alacağını vurguladı.
Kavitasyon tünelinin, Savunma Sanayii Başkanlığının "Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü" (TKY) programı çerçevesinde ASELSAN'ın destekleriyle finanse edildiğini kaydeden Ünal, tünelin yaz aylarından itibaren hizmete girmesinin beklendiğini anlattı.