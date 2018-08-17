Dünyada ilk kez Türkiye’de üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay bu yıl 60 bin adet üretildi

"TURİST OLARAK FABRİKAMIZA GELENLERE YETİŞEMİYORUZ"

2,5 yapraklı organik yeşil çaya özellikle Arap turistlerin talebi olduğunu kaydeden Saral, "Fabrikaya her sene 50 bine yakın Arap turist geliyor. Uzungöl yolu üzerinde olduğumuz için hem fabrikayı ziyaret ediyorlar hemde üretimi görüyorlar. Bu çayın bu sene yurt dışına satılamamasının nedeni üretim çok yüksek miktarlarda olmadığı için. Şuanda yerli ve yabancı turist olarak fabrikamıza gelenlere bile yetiştiremiyoruz. Bu konuda kapasiteyi arttırmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz ilk yıl 20 bin adet civarında bu sene ise 60 bin adete çıkıyoruz. Önümüzdeki sene bunu 100 bine çıkartacağız. Talep oldukça üretimi arttırmak hedef amacımız. Hepsi tek tek elle birlikte 2,5 olarak toplanıyor. Küçük sepetlerle toplanarak hemen imalat aşamasına geçiliyor. İmalat aşamasından sonra bazı işlemlerden geçerek paketleniyor" şeklinde konuştu.



"Fransa önümüzdeki sene için bağlantı yapmak istiyor"

Amerika'daki fuarda 2,5 yapraklı organik yeşil çayın ilgi gördüğünü vurgulayan Saral, "Ürünü sattığımız Fransa'daki firma bu ürünü Amerika'da fuara götürdü. Orada çok ilgi gördü. Çünkü dünyada bunun başka bir örneği yok. Bu sene kendisine ürün veremediğimizi söyleyince önümüzdeki seneyle ilgili bir bağlantı yapmayı istediklerini söylediler. Fransa'daki firmaya fuardan çok dönüş olmuş, inşallah bizde kapasitemizi artırarak hem yurtiçine hemde yurtdışı ihracatına ürün yetiştirmeye çalışacağız. Ürünün en önemli birinci özelliği organik olması. İkinci özelliği için yeşil olması. Fermantasyona bu ürünü vermeden bu işi hallettiğiniz işin çayın içinde bütün değerleri alabilme şansına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla insan sağlığı için çok faydalı bir içecek" ifadelerini kullandı.