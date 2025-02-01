EİT’ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bölgenin büyüme gücü...

"TÜRKİYE, BÖLGENİN BÜYÜME GÜCÜ"
Khan, Türkiye'nin ECO'daki rolüne ve katkılarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin temel bir taş olduğunu söylüyorum. Türkiye, bölgenin büyüme gücü." değerlendirmesinde bulundu ve aynı zamanda Güney Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Kafkasya'yı bir araya getiren köprü konumunda olduğunu vurguladı.
"Türkiye, aynı zamanda Batı dünyasına açılan penceremiz ve dünyanın geri kalanıyla bağlantımız." diyen Khan, Teşkilatın canlandırılmasında çok önemli ve kritik rol oynayacağını düşündüğünü vurguladı.
EİT'E YENİ VİZYON BELİRLEMEK
Türkiye ile EİT üyeleri arasında ticaretin artırılması için planlanan somut adımlara değinen Khan, bunların öncelikle Teşkilat için yeni vizyon belirlenmesi ve ticaretin bu vizyonun merkezine konulması olduğunu söyledi.
Khan, bu yılın çok özel olduğunu belirterek, Türkiye'nin haziranda İstanbul'da düzenlenecek beşinci ticaret bakanları toplantısına ev sahipliği yapacağını belirtti.
EİT olarak üç unsura odaklanıldığını söyleyen Khan, bunların ürünlerin, insanların ve sermayenin hareketi olduğunu ifade etti.
Khan, bu unsurların kolaylaştırılmasının ticareti ve finansal işlemleri artıracağını, bölgeler arasındaki turizmi canlandıracağını sözlerine ekledi.