EİT’ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bölgenin büyüme gücü...

EİT'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ağustos 2023'te EİT Genel Sekreterliği görevine başlayan Khan, Türkiye ziyareti kapsamında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Khan, EİT Genel Sekreteri olarak ilk kez Ankara'da bulunduğunu ve Türkiye'nin çok önemli ve kilit üye olduğunu ifade etti.

Teşkilatın 1964'te kurulan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği'nin (RDC) halefi olduğunu vurgulayan Khan, bu kapsamda Ankara ziyaretinde anlamlı ve verimli temaslarda bulunduğunu anlattı.

Khan, ziyareti sırasında EİT Eğitim Enstitüsü ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği'nde (ECOSA) temaslarda bulunduğunu ve bilgilendirildiğini söyledi.

Ayrıca Khan, "Bunlar, bana Türk bakış açısını daha iyi anlamamda yardımcı oldu ve ayrıca ECO'nun karşılaştığı zorlukları ve fırsatları daha iyi iletmemi sağladı." dedi.