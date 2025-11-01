Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: İşte detaylar!

> Yeni uygulama kimleri kapsıyor?
Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcılar yeni dönemde kademeye takılacak.
> 333 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?
Aylık 984 lira ve üzerinde faturası gelenler kademeden etkilenmiş olacak.
> Yeni uygulamadan abonelerin ne kadarı etkilenecek?
2025'te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1.3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2.5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6'sı etkilenmiş olacak.
> Yeni düzenleme ne zaman uygulanmaya başlanacak?
Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.
> Limitin altında tüketim yapan tüketicilere ne kadar devlet desteği sağlanacak?
Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülüyor.
> Toplam elektrik tüketiminin yüzde kaçını uygulamadan etkilenecek aboneler yapıyor?
Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29'una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6'lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29'unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.
> Bu uygulamadan kimler muaf tutulacak?
AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/ malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.