Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor: Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: İşte detaylar!

Elektrik ve doğalgazda yıllardır uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon desteklenirken; dar, orta ve yüksek gelirlinin aynı oranda desteklerden faydalanmaması için de önlemler alınmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında güncellemeye gitti. Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranlarda ödemeye başlayacak. Peki yeni sistem nasıl olacak? İşte merak edilenler…