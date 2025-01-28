Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
22:17
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih
Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli milonyar vatandaş bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı ve böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Bu artışın ardından, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında olan milyonlarca emekli, şimdi bayram ikramiyesinin zamlı tutarını öğrenmek için gözlerini ilgili açıklamalara çevirdi. Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili ekonomi kulislerinde konuşulan sürpriz rakam ortaya çıktı. İşte emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...