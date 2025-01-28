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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih
Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:17

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli milonyar vatandaş bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı ve böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Bu artışın ardından, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında olan milyonlarca emekli, şimdi bayram ikramiyesinin zamlı tutarını öğrenmek için gözlerini ilgili açıklamalara çevirdi. Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili ekonomi kulislerinde konuşulan sürpriz rakam ortaya çıktı. İşte emekli milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emeklilere ve hak sahiplerine yapılan ödeme ile devam ediyor. Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı ve böylece en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından, SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında olan milyonlarca emekli, şimdi bayram ikramiyesinin zamlı tutarını öğrenmek için gözlerini ilgili açıklamalara çevirdi. Peki, 2025 yılı için emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı?

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih

2025 YILI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLANMIŞTI

2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 15,75 olarak belirlendi.

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Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih

Bu artış ile birlikte, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 oranında yükselerek 14.469 TL'ye ulaşmış oldu.

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih

4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı bayram İkramiyesi tutarı geçtiğimiz yıl artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Geçtiğimiz sene emeklilere 2 bayram için toplam olarak 6 bin lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz rakam! İşte hesaba yatacak tarih

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM NE KADAR OLUR?

Ramazan bayramı ikramiyesiyle ilgili ekonomi kulislerinde konuşulan rakamlar ortaya çıktı. Geçen yıl 3 bin lira ödenen bayram ikramiyesinin bu sene 3 bin 500 lira ile 4 bin lira arasında olacağın ifade ediliyor. Buna göre her iki bayramda emekliler 8 bin liraya kadar emekli bayram ikramiyesi olması bekleniyor.

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