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Haberler Galeri EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 07:22

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?

Emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yılın son günlerinde yakından takip ediliyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak maaşlar için heyecan artıyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, Ocak ayında gerçekleşecek yeni artış oranı gündemde. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, 4A-4B-4C emekli zam tablosu...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?

Emekli maaş zammı hesaplama ekranı yeni yıl yaklaşırken miltonlarca batandaş tarafından sık sık ziyaret ediliyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla, yıl sonu maaş artış oranlarına dair hesaplamalar hız kazandı.5 aylık verilerle oluşturulan 4A, 4B, 4C hesaplama tablosu, emeklilerin ne kadar zam alacağını gösteriyor. Peki,12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alan ne kadar maaş alacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.

Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."

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