Giriş Tarihi: 25.12.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
07:22
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2024 | 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak?
Emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yılın son günlerinde yakından takip ediliyor. TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni yılın ilk altı ayında geçerli olacak maaşlar için heyecan artıyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, Ocak ayında gerçekleşecek yeni artış oranı gündemde. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL? İşte, 4A-4B-4C emekli zam tablosu...