Giriş Tarihi: 15.08.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
12:20
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5'li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...
Son dakika haberi: İlk emekli maaşı ödemesini bu yıl alacaklar 2025'e göre yüksek güncelleme rakamlarından yararlanacak. Buna göre yeni emekli olacak vatandaşlar bu yılki emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere 5'li ödemeden faydalanacak. Emekli promosyon ödemelerindeki artışlardan da yararlanacak olan yeni SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar, ayrıca yüzlerce firmadan da indirimli faydalanma imkanına sahip olabilecek.