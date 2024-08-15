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Giriş Tarihi: 15.08.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:20

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5'li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...

Son dakika haberi: İlk emekli maaşı ödemesini bu yıl alacaklar 2025'e göre yüksek güncelleme rakamlarından yararlanacak. Buna göre yeni emekli olacak vatandaşlar bu yılki emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi başta olmak üzere 5'li ödemeden faydalanacak. Emekli promosyon ödemelerindeki artışlardan da yararlanacak olan yeni SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar, ayrıca yüzlerce firmadan da indirimli faydalanma imkanına sahip olabilecek.

FARUK ERDEM
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5’li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...

Son dakika haberleri: Yeni emekli olan vatandaşlar en düşük emekli maaşı, emekli zammı ve promosyonu tarafında bu yıl yapılan değişikliklerle 2025'ten daha yüksek güncelleme rakamlarından yararlanacak. Öte yandan Emekliler Yılı kapsamındaki indirim imkanları yeni emekliler için de geçerli olacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5’li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...

İLK EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİNİ BU YIL ALACAKLAR DİKKAT!

İlk emekli maaşı ödemesini bu yıl alacaklar hem 2025'e göre yüksek güncelleme rakamlarından yararlanacak, hem de taban maaş, promosyon ve enflasyon artışlarını alacak. Bununla birlikte indirim imkanları yeni emekliler için de geçerli olacak.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5’li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...

YENİ EMEKLİYE 5'Lİ ÖDEME

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Emeklilerle ilgili tüm kamu kurumları, bankalar ve özel şirketler ile protokoller yapılarak indirim imkanları sağlandı. Bu indirimler emekliler.gov.tr adresinde listeler halinde yayımlanıyor. Ocak ayında enflasyon artışının dışında refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında artış yapılırken Temmuz ayında 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 24.73 oranında artış yapıldı. Her iki artışa bakıldığında yıllık kümülatif artış yüzde 86.16'yı bulmuş oldu. Bunların dışında taban promosyon miktarları da 5 bin ila 12 bin liraya çıkartılırken bankalar rakamı 24 bin liraya kadar taşıdı. Enflasyon artışlarının dışında sıfır zam tehlikesini de ortadan kaldırmak üzere taban maaşta da artış yapıldı. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkartıldı. Bütün bu gelişmelerden mevcut emekliler yararlanırken bu yıl emekli olacaklar da etkilenecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5’li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...

NELER DEĞİŞECEK?

Bu yıl emekli olacak sigortalılar için beş ayrı gelişme de yaşanacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5’li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...

Birincisi hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de Temmuz ayında yapılan yüzde 19.31- 24.73 artışlardan sadece mevcut emekliler değil, bu yıl emekli olacak sigortalılar da yararlanacak. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak. Yıl sonuna kadar emekli olanların hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece hesaplanan maaşların içinde 2024 yılı yüzde 86.16 oranındaki artış da olacak.

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