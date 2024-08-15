EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Emekliye 5’li gelir! İlk maaşını bu yıl alacaklar o tarihe dikkat...

YENİ EMEKLİYE 5'Lİ ÖDEME

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Emeklilerle ilgili tüm kamu kurumları, bankalar ve özel şirketler ile protokoller yapılarak indirim imkanları sağlandı. Bu indirimler emekliler.gov.tr adresinde listeler halinde yayımlanıyor. Ocak ayında enflasyon artışının dışında refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında artış yapılırken Temmuz ayında 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 24.73 oranında artış yapıldı. Her iki artışa bakıldığında yıllık kümülatif artış yüzde 86.16'yı bulmuş oldu. Bunların dışında taban promosyon miktarları da 5 bin ila 12 bin liraya çıkartılırken bankalar rakamı 24 bin liraya kadar taşıdı. Enflasyon artışlarının dışında sıfır zam tehlikesini de ortadan kaldırmak üzere taban maaşta da artış yapıldı. 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkartıldı. Bütün bu gelişmelerden mevcut emekliler yararlanırken bu yıl emekli olacaklar da etkilenecek.