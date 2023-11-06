Giriş Tarihi: 06.11.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 15:16

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor

Son dakika haberi...Emekli maaşı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücü artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin refah düzeyini artıracak yeni adımlar atılacağını açıkladı. 5000 TL emekli ikramiyesi için tarihleri SGK duyuracak. Ocak ayında emekliye zam düzenlemesi için kök maaşlar ve taban aylık dahil 2 adım atılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Ocak zammı ile kök maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar...