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Giriş Tarihi: 06.11.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 15:16

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor

Son dakika haberi...Emekli maaşı düzenlemesi ile 15 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisinin alım gücü artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin refah düzeyini artıracak yeni adımlar atılacağını açıkladı. 5000 TL emekli ikramiyesi için tarihleri SGK duyuracak. Ocak ayında emekliye zam düzenlemesi için kök maaşlar ve taban aylık dahil 2 adım atılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Ocak zammı ile kök maaşlar ne kadar artacak? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor

Son dakika haberleri...Tüm kök maaşlara yansıyacak emekli maaşı zammı düzenlemesi ve en düşük emekli maaşı artışı ile 15 milyonu aşkın vatandaşın refah düzeyi yükselecek. Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece emekliye zam düzenlemeleri ile artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bakan Işıkhan'dan emekli zammı düzenlemesi için dikkat çeken açıklama geldi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ MESAJI GELDİ

Çalışanların, emeklilerin, memurların, işverenlerin ve girişimcilerin sorunlarını kendi sorunları olarak gördüklerini belirten Bakan Vedat Işıkhan, çözülemez denilen başta EYT gibi meseleleri bir bir çözüme kavuşturduklarını ifade etti.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor

"EMEKLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı hem çalışanlara hem de işverenlere karşı kalkan olduğuklarını ifade eden Işıkhan, "Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı refaha ortak edeceğiz" dedi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLACAK

2023 yıl sonu yaklaşırken ekonomi yönetiminin gündemi ilk olarak asgari ücret olacak. Aralık sonunda yeni ücretin belirlenmesi sonrası sıra emekli maaşı ve memur zammı ile en düşük emekli maaşı düzenlemesine gelecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan YENİ açıklama! Refah düzeyini artıracak adımlar geliyor

BAKAN ŞİMŞEK VE BAKAN IŞIKHAN KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise teknik çalışmayı gerçekleştiriyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.

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