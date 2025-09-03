Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:28

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Enflasyon rakamları belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesap tablosu

Emekli maaşı Ocak 2026 zam oranlarını etkileyecek 2'inci veri Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranlarını açıklamasıyla belli oldu. SSK Bağkur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için zam oranı yüzde 16,57 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 oldu. Emekli zammı oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması için 4 verinin daha açıklanması gerekiyor. Emekliye zam maratonunda iki aylık enflasyon ne kadar oldu? İşte yeni hesap…

Emekli maaşı zammı için yeni hesaplar başladı. SSK Bağkur emeklileri için yapılacak emekli zammı eylül, ekim, kasım, aralık aylarında açıklanacak aylık enflasyon verisine göre belirlenecek. Emekliye zam şimdiden yüzde kaç oldu?

AĞUSTOS ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında enflasyon rakamları yüzde 2,06 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu. Memur enflasyon farkı ve SSK Bağkur emekli maaş zamları enflasyon rakamlarına göre şekillenecek.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Ocak-Haziran döneminde ortaya çıkan maaş zammı SSK Bağkur emeklileri için yüzde 16,67 olarak açıklandı.
6 aylık enflasyon verilerine göre, ortaya çıkan yeni tablo şu şekilde:

Toplam enflasyon: Yüzde 16,67
Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 10,07
7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5
Toplam kümülatif zam: Yüzde 15,58
MEMUR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLANDI

Memur zammı için Hakem Heyeti, 22 Ağustos'ta tarafların anlaşamaması sonrası devreye girdi. 4'üncü toplantının ardından toplu sözleşme zammı belli oldu. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak. Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos tarihinde yaptı. 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif edildi. 15 Ağustos'ta yapılan görüşme sonrası ilk teklife 1.000 lira taban aylık eklendi.

İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

SSK, Bağkur emekli maaşlarını yakından ilgilendiren ağustos ayı aylık enflasyonu yüzde 2,04 olarak açıklandı. Geçriğimiz ay yüzde 2,06 olarak açıklanan enflasyonla beraber emekli zammına yansıyacak oran yüzde 4,14 oldu.

