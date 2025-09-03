EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Enflasyon rakamları belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesap tablosu

MEMUR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLANDI

Memur zammı için Hakem Heyeti, 22 Ağustos'ta tarafların anlaşamaması sonrası devreye girdi. 4'üncü toplantının ardından toplu sözleşme zammı belli oldu. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak. Hükümet ilk teklifini 12 Ağustos tarihinde yaptı. 2026'nın ilk 6 ayı için %10, ikinci 6 ayı için %6, 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam teklif edildi. 15 Ağustos'ta yapılan görüşme sonrası ilk teklife 1.000 lira taban aylık eklendi.