Giriş Tarihi: 03.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:28
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA! Enflasyon rakamları belli oldu: SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? İşte yeni hesap tablosu
Emekli maaşı Ocak 2026 zam oranlarını etkileyecek 2'inci veri Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon oranlarını açıklamasıyla belli oldu. SSK Bağkur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için zam oranı yüzde 16,57 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06 oldu. Emekli zammı oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkması için 4 verinin daha açıklanması gerekiyor. Emekliye zam maratonunda iki aylık enflasyon ne kadar oldu? İşte yeni hesap…