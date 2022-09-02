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Haberler Galeri Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için yenilendi: 10.000 TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli maaşı taşıma için merak edilen tüm detaylar
Giriş Tarihi: 02.09.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 12:37

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için yenilendi: 10.000 TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli maaşı taşıma için merak edilen tüm detaylar

Banka promosyonları emeklilere ek gelir kapısı oldu. Emekli zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşirken bankalar emekli promosyon kampanyaları ile müşteri kazanma yarışına girdi. Milyonlarca emekli 'Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap arıyor. Emekli promosyonu ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye dayanırken, birçok banka emekli promosyonları için kampanyalarını Eylül ayı için yeniledi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka en güncel promosyon listesi ve tüm merak edilen detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
FARUK ERDEM
Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için yenilendi: 10.000 TL’ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli maaşı taşıma için merak edilen tüm detaylar

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için de yenilendi. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşları, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası yüzde 42,35 oranında arttı. Bu durum bankaları müşteri kazanma adına büyük bir rekabetin içine itti. Türkiye'de özel bankaların verdiği emekli promosyonları önce 5 bin ardından 7 bin, son olarak da 8 bin TL bandını aştı ve ek ödemeler ile 10 bin TL'ye kadar yükseldi.

Peki hangi banka kime ne kadar veriyor? İşte emekli maaşı taşıma işlemleri için tüm merak edilenler...

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için yenilendi: 10.000 TL’ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli maaşı taşıma için merak edilen tüm detaylar

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TEMMUZ ZAM ORANI YÜZDE 42,35 OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleştiği Temmuz zam döneminde, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 42,35, memur emekli maaşları ise yüzde 41,69 zam aldı.

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Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için yenilendi: 10.000 TL’ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli maaşı taşıma için merak edilen tüm detaylar

Maaşlara yapılan yüksek zamlar bankaların müşteri kazanım iştahını kabarttı. Bununla beraber emekli promosyon kampanyaları kızıştı.

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için yenilendi: 10.000 TL’ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli maaşı taşıma için merak edilen tüm detaylar

EMEKLİ PROMOSYONLARI 10 BİN TL'YE DAYANDI

Emekli banka promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu.

Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için yenilendi: 10.000 TL’ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? Emekli maaşı taşıma için merak edilen tüm detaylar

Bazı bankalar emeklilere 8 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL'ye dayandı.

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