Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için de yenilendi. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşları, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası yüzde 42,35 oranında arttı. Bu durum bankaları müşteri kazanma adına büyük bir rekabetin içine itti. Türkiye'de özel bankaların verdiği emekli promosyonları önce 5 bin ardından 7 bin, son olarak da 8 bin TL bandını aştı ve ek ödemeler ile 10 bin TL'ye kadar yükseldi.

Peki hangi banka kime ne kadar veriyor? İşte emekli maaşı taşıma işlemleri için tüm merak edilenler...