Banka promosyonları emeklilere ek gelir kapısı oldu. Emekli zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerçekleşirken bankalar emekli promosyon kampanyaları ile müşteri kazanma yarışına girdi. Milyonlarca emekli 'Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap arıyor. Emekli promosyonu ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye dayanırken, birçok banka emekli promosyonları için kampanyalarını Eylül ayı için yeniledi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? İşte banka banka en güncel promosyon listesi ve tüm merak edilen detaylar...