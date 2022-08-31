Giriş Tarihi: 31.08.2022 13:43
Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
13:59
Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?
SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı sonrası banka promosyonları emeklilere ek gelir kapısı oldu. Emekli zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerekleşirken bankalar emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. Milyonlarca emekli 'Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap aradı. Emekli promosyonu ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye dayandı. Öte yandan birçok bankanın emekli promosyonları için yaptığı kampanyalarda son gün geldi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? Banka banka en güncel liste ve tüm merak edilen detaylar...