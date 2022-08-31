Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon kampanyaları güncellenmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşları, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası yüzde 42,35 oranında zam aldı. Bununla beraber özel bankaların müşteri kazanma iştahı kabardı. Türkiye'de özel bankaların verdiği emekli promosyonları önce 5 bin ardından 7 bin, son olarak da 8 bin TL bandını aştı ve ek ödemeler ile 10 bin TL'ye kadar yükseldi.