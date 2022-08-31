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Haberler Galeri Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.08.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 13:59

Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı sonrası banka promosyonları emeklilere ek gelir kapısı oldu. Emekli zammı yüzde 42,35 düzeyinde gerekleşirken bankalar emekli promosyon kampanyaları ile büyük bir yarışa girdi. Milyonlarca emekli 'Hangi banka ne kadar kaç TL promosyon veriyor' sorularına cevap aradı. Emekli promosyonu ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye dayandı. Öte yandan birçok bankanın emekli promosyonları için yaptığı kampanyalarda son gün geldi. Peki Emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? Banka banka en güncel liste ve tüm merak edilen detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?

Emekli promosyon kampanyaları güncellenmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli maaşları, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası yüzde 42,35 oranında zam aldı. Bununla beraber özel bankaların müşteri kazanma iştahı kabardı. Türkiye'de özel bankaların verdiği emekli promosyonları önce 5 bin ardından 7 bin, son olarak da 8 bin TL bandını aştı ve ek ödemeler ile 10 bin TL'ye kadar yükseldi.

Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TEMMUZ ZAM ORANI YÜZDE 42,35 OLDU

Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleştiği Temmuz zam döneminde, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 42,35, memur emekli maaşları ise yüzde 41,69 zam aldı.

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Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?

Maaşlara yapılan yüksek zamlar bankaların müşteri kazanım iştahını kabarttı. Bununla beraber emekli promosyon kampanyaları kızıştı.

Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYONLARI 10 BİN TL'YE DAYANDI

Emekli banka promosyonu ve ödemelerin ulaştığı rakamlar ile son dönemde gündeme oturdu. Bazı bankalar emeklilere 8 bin liranın üstü ödemeler içeren kampanyalara imza atarken, ek ödemelerle bu rakam 10 bin TL'ye dayandı.

Emekli promosyon kampanyaları için son gün: 10.000 TL fırsatı! Emekli maaşı taşıma ile hangi banka promosyonu ne kadar?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI İÇİN 31 AĞUSTOS TARİHİNE DİKKAT!

Birçok banka emekli maaşı taşıma işlemi sonrası, 7 bin TL'nin üzeri ödemeyi taahhüt ederken, bazı bankalarda ek ödemelerle bu rakamı daha da yukarı taşıdı.

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