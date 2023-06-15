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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına '2023 Temmuz emekli zammı' ayarı! Birçok banka o rakama çekti
Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:18

SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına '2023 Temmuz emekli zammı' ayarı! Birçok banka o rakama çekti

Son dakika haberi...Bankalar emekli promosyon kampanyalarını yenilemeye başladı. Emekli maaşı zammı Temmuz 2023 döneminde enflasyon rakamlarının yanında refah payı ile belirlenecek. Bir yandan da EYT'lilerin emeklilik işlemleri sürüyor. Emekli promosyonları, hem artan emekli sayısı hem de verilecek emekli zammı nedeniyle şimdiden güncellenmeye başladı. Emekli maaşı ödemeleri ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Bununla beraber emekli maaşı Temmuz zammı öncesinde "En yüksek emekli promosyonu ne kadar" sorusuyla beraber hesaplar başladı. Peki emekli maaşı taşıma işlemi yaparken ve emekli promosyonu için banka seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar tam listesi...

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına ’2023 Temmuz emekli zammı’ ayarı! Birçok banka o rakama çekti

Son dakika haberleri...Banka promosyonları güncellenmeye başladı. Enflasyon oranı ve refah payı ile belirlenecek Temmuz zammı öncesi bankalar emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. EYT yasası ile artan emekli sayısı ve yüksek maaş zamları bankaların müşteri kazanma iştahını artırarak emekli promosyonları için düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Banka promosyonları ne kadar oldu? Banka promosyonu seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına ’2023 Temmuz emekli zammı’ ayarı! Birçok banka o rakama çekti

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI AYDAN AYA YENİLENİYOR

Emeklilik başvurusunu Mart ayında yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanmaya başladı. Şu ana kadar emeklilik başvurusu yapan 1,8 milyon EYT'linin 1,6 milyonunun maaşı bağlandı. Emekli Temmuz zammı, enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

Bu iki durum bankalar müşteri kazanma iştahını artırdı ve banka promosyonları için kampanyalar aydan aya yenileniyor.

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SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına ’2023 Temmuz emekli zammı’ ayarı! Birçok banka o rakama çekti

BANKA PROMOSYONLARI VE EK ÖDEME YAPILIYOR

Özel bankalar kendi müşterisi olup emekli maaşı alacaklara aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

  • Özel bankalar ürünlerin kullanılması
  • Yeni emekli müşterisi getirilmesi
  • Otomatik fatura talimatı gibi birçok şart karşılığında yüksek promosyon ödüyor
SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına ’2023 Temmuz emekli zammı’ ayarı! Birçok banka o rakama çekti

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR

Temmuz ayında TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon kesinleşecek. Bu rakam refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak. Yapılacak düzenleme ile beraber nihai zam oranı ek zam ile belirlenecek.

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına ’2023 Temmuz emekli zammı’ ayarı! Birçok banka o rakama çekti

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

  • 5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
  • 5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
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