SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına ’2023 Temmuz emekli zammı’ ayarı! Birçok banka o rakama çekti

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI AYDAN AYA YENİLENİYOR

Emeklilik başvurusunu Mart ayında yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanmaya başladı. Şu ana kadar emeklilik başvurusu yapan 1,8 milyon EYT'linin 1,6 milyonunun maaşı bağlandı. Emekli Temmuz zammı, enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

Bu iki durum bankalar müşteri kazanma iştahını artırdı ve banka promosyonları için kampanyalar aydan aya yenileniyor.