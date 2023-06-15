SON DAKİKA: Emekli promosyon kampanyalarına ’2023 Temmuz emekli zammı’ ayarı! Birçok banka o rakama çekti

Son dakika haberi...Bankalar emekli promosyon kampanyalarını yenilemeye başladı. Emekli maaşı zammı Temmuz 2023 döneminde enflasyon rakamlarının yanında refah payı ile belirlenecek. Bir yandan da EYT'lilerin emeklilik işlemleri sürüyor. Emekli promosyonları, hem artan emekli sayısı hem de verilecek emekli zammı nedeniyle şimdiden güncellenmeye başladı. Emekli maaşı ödemeleri ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Bununla beraber emekli maaşı Temmuz zammı öncesinde "En yüksek emekli promosyonu ne kadar" sorusuyla beraber hesaplar başladı. Peki emekli maaşı taşıma işlemi yaparken ve emekli promosyonu için banka seçerken nelere dikkat edilmeli? İşte en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar tam listesi...