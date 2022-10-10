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Haberler Galeri Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor
Giriş Tarihi: 10.10.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 12:14

Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor

Emekli promosyon kampanyaları yarışına Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta katılıyor. Emekli maaşı için yüzde 42,35 oranında yapılan Temmuz zammı sonrası bankalar emekli promosyonları ile büyük rekabet içine girmişti. Milyonlarca kişi maşını özel bankalara taşırken, kamu bankalarının ne yapacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre kamu bankalarının maaşın miktarına göre ayrım yapmaksızın herkese aynı emekli promosyonu vereceği ifade edildi. Promosyonun miktarı da belli oldu. İşte en güncel banka promosyonları listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor

Banka promosyonları, emekli ve memur Temmuz zammı sonrası Türkiye'de en çok arananlar arasında zirvede yer alıyor. Ekim ayında birçok banka emekli promosyon tutarlarını yukarı yönlü güncellerken, hedeflediği müşteri sayısına ulaşan kimi bankalarda ya güncelleme yapmadı ya da aşağı yönlü revizeye gitti.

Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor

KAMU BANKALARI DA EMEKLİ PROMOSYON YARIŞINA GİRİYOR

Yüzde 40'ı aşan emekli ve memur Temmuz zammı sonrası bankaların müşteri kazanım isteği körüklenirken, özel bankaların başını çektiği bu yarışta kamu bankaları geri kalmıştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın maaşa göre emeklilere verdiği promosyon parası 750 TL'yi geçmiyordu.

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Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor

KAMU BANKALARI 750 TL PROMOSYON VERİYORDU

1.500 TL ve altında alanlar 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlar 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde alanlar ise üç yıllığına 750 TL promosyon alıyordu.

Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor

MİLYONLARCA EMEKLİ MAAŞINI ÖZEL BANKALARA TAŞIDI

Hal böyle olunca birçok emekli maaşını özel bankalara taşıyarak özel bankaların verdiği yüksek emekli promosyon imkanından yararlandı.

Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor

ANADOLU'DA BİRÇOK EMEKLİ YÜKSEK PROMOSYON FIRSATINDAN YARARLANAMADI

Anadolu'nun küçük yerlerinde yaşayan emekliler, oralarda özel bankalar bulunmadığı için yüksek emekli promosyonu fırsatından yararlanamadı.

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