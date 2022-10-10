Giriş Tarihi: 10.10.2022 12:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 12:14

Emekli promosyon kampanyaları için yeni perde: Herkese tek rakam! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank devreye giriyor

Emekli promosyon kampanyaları yarışına Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta katılıyor. Emekli maaşı için yüzde 42,35 oranında yapılan Temmuz zammı sonrası bankalar emekli promosyonları ile büyük rekabet içine girmişti. Milyonlarca kişi maşını özel bankalara taşırken, kamu bankalarının ne yapacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre kamu bankalarının maaşın miktarına göre ayrım yapmaksızın herkese aynı emekli promosyonu vereceği ifade edildi. Promosyonun miktarı da belli oldu. İşte en güncel banka promosyonları listesi...