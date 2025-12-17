Haberler
EMEKLİ PROMOSYONLARI SON DAKİKA! Ziraat bankası maaş promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:22
Emekli promosyonları yeni yıla kısa bir süre kala yeniden emeklinin gündemine geldi. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? 2026 yılı Ocak Temmuz döneminde belli olacak emekli zammına göre banka promosyonları güncellenecek. SSK Bağkur emeklileri için promosyon 30 bin TL'ye kadar yükseldi. Ziraat bankası maaş promosyonu ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank ne kadar banka promosyonu veriyor?