Haberler Galeri EMEKLİ PROMOSYONLARI SON DAKİKA! Ziraat bankası maaş promosyonu ne kadar?
Giriş Tarihi: 17.12.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:22

Emekli promosyonları yeni yıla kısa bir süre kala yeniden emeklinin gündemine geldi. En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? 2026 yılı Ocak Temmuz döneminde belli olacak emekli zammına göre banka promosyonları güncellenecek. SSK Bağkur emeklileri için promosyon 30 bin TL'ye kadar yükseldi. Ziraat bankası maaş promosyonu ne kadar? Yapı Kredi, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank ne kadar banka promosyonu veriyor?

Emekli promosyonları Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında enflasyon farkının belli olmasıyla emekli zammı belli olacak. Banka promosyonları yeni yıl zammına göre özel ve kamu bankaları tarafından yeniden masaya yatırılacak. SSK Bağkur emeklileri ne kadar promosyon alacak? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar….

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,08 olabilir. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammına yansıyacak olan toplam enflasyon yüzde 12,40 olacak. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 7,05 şeklinde hesaplanıyor. Memur zammı için ise yüzde 18,33 oldu.

EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN YARIŞ BAŞLADI

Maaşını başka bankaya taşımak isteyen ya da yeni emekli olanlar bankalardan promosyon ödemesi alabiliyor. Promosyon almak için şartlar arasında maaşın taşındığı banka ile 3 yıl çalışma taahhüdü verilmesi gerekiyor.

BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası emekli promosyonu

Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık peşin ödeme Birden fazla maaş alanlarda toplam tutara göre hesaplama yapılıyor. Başvurular şube, mobil, ATM ve internetten yapılabiliyor.

VakıfBank emekli promosyonu

VakıfBank, emeklilere 30.000 TL'ye varan toplam kazanım sunuyor. 12.000 TL nakit promosyon Troy Emekli Kart ile alışverişlere 18.000 TL'ye kadar ek kazanç Kampanya 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.

Halkbank emekli promosyonu

Halkbank'ta promosyon tutarı maaşa göre belirleniyor:
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme yapılıyor

Garanti BBVA emekli promosyonu

Garanti BBVA, Aralık 2025'te emeklilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül sunuyor. 15.000 TL nakit promosyon. Kart ve hesap işlemleriyle 10.000 TL'ye kadar bonus

DenizBank emekli promosyonu

DenizBank, toplamda 27.000 TL'ye varan promosyon sağlıyor.12.000 TL nakit promosyon. Kart, fatura ve KMH kullanımına 15.000 TL'ye kadar ek ödeme

ING emekli promosyonu

ING, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 28.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. 15.000 TL koşulsuz promosyon. Ek kampanyalarla ilave ödeme. EYT'liler ve yeni emekliler de kampanyadan yararlanabiliyor

QNB emekli promosyonu

QNB, Aralık 2025 kampanyasında toplamda 31.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Maaşa göre 20.000 TL'ye kadar koşulsuz promosyon. 2 fatura talimatına 3.000 TL. 100 bin TL ihtiyaç kredisine 2.500 TL Ek hesap kullanımına 2.500 TL

İş Bankası emekli promosyonu

İş Bankası, maaşını bankaya taşıyan veya hâlihazırda maaş alan emeklilere: 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon