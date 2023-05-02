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Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:07

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM! Erdoğan'ın müjdesi hesapları değiştirdi: İşte yeni 2023 emekli, memur maaşları tabloları

Son dakika haberleri...Emekli ve memura ek zam geliyor. Yeni dönemde emekli ve memur zammı refah payı ile belirlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrası emekliye ve memura ek zam için düzenleme yapılacağı müjdesini verdi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur maaşları için yapılacak artışlar 6 aylık enflasyon rakamları sonrası kesinleşecek. Bu zamlara ek olarak refah payı düzenlemesi ile ek zamlar belirlenecek. Emekli zammı ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı ve memur maaşları hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM! Erdoğan’ın müjdesi hesapları değiştirdi: İşte yeni 2023 emekli, memur maaşları tabloları

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesi ile refah payı olmadan kesinleşecek. Enflasyon rakamları sonrası refah payı devreye girecek ve emekli ve memur Temmuz zammı yükselecek. Başkan Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu'nda taban aylık alanlar için emekliye zam düzenlemesi yapacaklarını ve memura ek zam verileceğini açıkladı. Peki emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM! Erdoğan’ın müjdesi hesapları değiştirdi: İşte yeni 2023 emekli, memur maaşları tabloları

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ GELDİ

Memur-Sen Genel Kurulu'nda işçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmasında peş peşe müjde verdi. Erdoğan, 'Seçimden sonrası müjdem var' sözüyle 7500 TL üzerinde alan emekliler için gelirleri artırıcı düzenlemeler yapılacağını ve memura ek zam verileceğini açıkladı. Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

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EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM! Erdoğan’ın müjdesi hesapları değiştirdi: İşte yeni 2023 emekli, memur maaşları tabloları

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI VE REFAH PAYI İLE MAAŞLAR ARTACAK

Başkan Erdoğan'ın "Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız" sözleri dikkat çekti.

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM! Erdoğan’ın müjdesi hesapları değiştirdi: İşte yeni 2023 emekli, memur maaşları tabloları

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI...

Seçim sonrası yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi için çalışaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemeler yapılacağını bildirdi.

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM! Erdoğan’ın müjdesi hesapları değiştirdi: İşte yeni 2023 emekli, memur maaşları tabloları

TEMMUZ AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA YENİDEN ARTACAK

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında emekli bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

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