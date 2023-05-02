Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 14:07

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM! Erdoğan'ın müjdesi hesapları değiştirdi: İşte yeni 2023 emekli, memur maaşları tabloları

Son dakika haberleri...Emekli ve memura ek zam geliyor. Yeni dönemde emekli ve memur zammı refah payı ile belirlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrası emekliye ve memura ek zam için düzenleme yapılacağı müjdesini verdi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur maaşları için yapılacak artışlar 6 aylık enflasyon rakamları sonrası kesinleşecek. Bu zamlara ek olarak refah payı düzenlemesi ile ek zamlar belirlenecek. Emekli zammı ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı ve ek zam dahil kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı ve memur maaşları hesaplama tabloları...