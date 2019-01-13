Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği gün geldi çattı. Aylar boyunca Ocak'ta yapılacak zammı bekleyen bireylerin geçtiğimiz haftalarda enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yüzde 10.19 oranında zam alacağı öğrenilmişti. Bu durum üzerine bireyler, 'en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak' sorusuna yanıt arama başlamışlardı. 498 liraya kadar maaş artışı alacak bireyler araştırmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. 'En düşük emekli maaşı ne kadar oldu' İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…