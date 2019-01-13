Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

Emekli maaşlarına 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte yüzde 10.19 oranında zam yapılacağı belli olmuştu. Zam oranı belli olsa da birçok vatandaş hesaplamaları yapmakta oldukça zorlanıyor. Öyle ki arama motorları üzerinden en çok yapılan araştırmalardan biri de 2019 zamlı emekli maaş tablosu kelimesi oluyor. 498 liraya kadar artış yaşanacak emekli maaşları ile ilgili tüm detayları biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık.