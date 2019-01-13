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zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği gün geldi çattı. Aylar boyunca Ocak'ta yapılacak zammı bekleyen bireylerin geçtiğimiz haftalarda enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yüzde 10.19 oranında zam alacağı öğrenilmişti. Bu durum üzerine bireyler, 'en düşük ve en yüksek maaşı ne kadar olacak' sorusuna yanıt arama başlamışlardı. 498 liraya kadar maaş artışı alacak bireyler araştırmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. 'En düşük emekli maaşı ne kadar oldu' İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 13.01.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 08:55
Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

maaşlarına 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte yüzde 10.19 oranında zam yapılacağı belli olmuştu. Zam oranı belli olsa da birçok vatandaş hesaplamaları yapmakta oldukça zorlanıyor. Öyle ki arama motorları üzerinden en çok yapılan araştırmalardan biri de 2019 zamlı emekli maaş tablosu kelimesi oluyor. 498 liraya kadar artış yaşanacak emekli maaşları ile ilgili tüm detayları biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık.

Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

En düşük ve en yüksek maaşları burada! Tüm emeklilerin geliri bu ay artıyor. 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını gösterdi.

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Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10.19 zam yansıtılacak. Bu oran maaşlarda 498,51 liraya varan artış getirirken, ödemeler de haftaya yapılacak.

Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

HAFTAYA YATIYOR
En düşük aylığı yüzde 10.19'luk Ocak zammı ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaştı. En yüksek emekli aylığı ise 498,51 lira arttı. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıktı.

Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

Sosyal Güvenlik Kurumu, zam oranlarına göre yeni maaşları hesapladı. Emekliler, önümüzdeki haftadan itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak.

Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak.

Emekli zamları ne kadar olacak? 2019 en düşük emekli maaşı zammı!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'da da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu zam oranı da Temmuz'da belli olacak.

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