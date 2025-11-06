Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:28

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2026! Emekli maaşı için 2'li hesap: SSK Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

Emekli zammı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla netleşmeye başladı. SSK Bağkur emekli maaşı için 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Türkiye'de 16 milyona yakın emekli Ocak 2026'ta ortaya çıkacak maaş zam oranını merak ediyor. Temmuz 2025'te 4a ve 4b emeklisi yüzde 16,67 zam almaya hak kazandı. Kasım ve aralık aylık TÜFE verilerinin belli olmasıyla emekliye zam hesabı yeniden yapılacak. İşte 2 yeni rakam…

Emekli zammı için enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeni oranlar ortaya çıkmaya başladı. En düşük emekli maaşı yeni TÜFE rakamları ile hesaplanırken milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ocak ayını beklemeye başladı. 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON RAKAMLARI İLE BELİRLENECEK

Orta Vadeli Program'da yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak açıklanırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31,77'ye yükseltti. Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olarak güncellendi. Temmuz ayında yüzde 16,67 zam alan emekliler 4 aylık enflasyon verisi ışığında zam oranları şu şekilde hesaplandı.

Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre yeni zam hesabı
  • Toplam enflasyon: %10.25
  • Oluşacak enflasyon farkı: %5.00
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %16.56

Bu tabloya göre SSK Bağkur emeklileri için şimdiden hesaplanan zam oranı yüzde 10,25.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan en düşük emekli maaşı için de hesaplar değişti. Temmuz 2026 itibari ile en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Kök aylığı enflasyon farkına rağmen bu rakamın altında kalanlara ise Hazine desteği verilerek en düşük emekli maaşına tamamlanıyor.

Yüzde 2,55'lik ekim ayı enflasyonun da eklenmesiyle ortaya çıkan yüzde 10,25'lik toplam enflasyonun hesaba katılmaması sonucu en düşük emekli maaşı 18 bin 611 liraya kadar yükseliyor. En düşük emekli maaşı için son karar 6 aylık enflasyon farkının belli olması ve yetkililerin açıklamalarıyla netleşecek.

YIL SONUNDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası yıl sonunda enflasyonun yüzde 31,77 olmasını bekliyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 oluyor. Bu oran gerçekleşirse SSK Bağkur emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 12,94 zam uygulanacak. Bu orana göre yeni maaş hesabı bu tabloya göre gerçekleşecek. Ancak nihai rakamlarının ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarında enflasyon rakamlarının belli olması gerekiyor.

