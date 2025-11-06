EMEKLİ ZAMMI OCAK 2026! Emekli maaşı için 2’li hesap: SSK Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan en düşük emekli maaşı için de hesaplar değişti. Temmuz 2026 itibari ile en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Kök aylığı enflasyon farkına rağmen bu rakamın altında kalanlara ise Hazine desteği verilerek en düşük emekli maaşına tamamlanıyor.