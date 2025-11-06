Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:28
EMEKLİ ZAMMI OCAK 2026! Emekli maaşı için 2'li hesap: SSK Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?
Emekli zammı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla netleşmeye başladı. SSK Bağkur emekli maaşı için 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Türkiye'de 16 milyona yakın emekli Ocak 2026'ta ortaya çıkacak maaş zam oranını merak ediyor. Temmuz 2025'te 4a ve 4b emeklisi yüzde 16,67 zam almaya hak kazandı. Kasım ve aralık aylık TÜFE verilerinin belli olmasıyla emekliye zam hesabı yeniden yapılacak. İşte 2 yeni rakam…